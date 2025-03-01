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Шокуюча новина з Латинської Америки.

Півзахисник мексиканського Леона та національної збірної Уругваю Ніколас Фонсека став жертвою викрадення. Про це повідомляє El Pais.

За інформацією джерела, 26-річного гравця викрали, коли він їхав на тренування Леона.

Зазначається, що озброєні злочинці перехопили його транспортний засіб на дорозі. Уругвайського футболіста протримали дві години, після чого викинули з авто в безлюдному місці за 25 км від місця викрадення.

Наразі з Фонсекою все гаразд. Незважаючи на подію, він готовий узяти участь у найближчому матчі мексиканської команди.