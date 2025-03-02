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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 1 березня 2025 року.

Завершилася 1102 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

— У Лондоні відбулась зустріч Зеленського і прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера.

— Україна та Велика Британія підписали угоду про надання Києву 3,2 мільярда доларів позики на підтримку власної обороноздатності.

— Дуда закликав Зеленського повернутися за стіл перемовин зі Штатами. Він також наголосив, що «не бачить іншої сили у світі, крім США, яка б змогла зупинити російську агресію».

— Сирський розповів, що перед початком операції в Курській області рф він особисто переконував бійців почати наступ.

— Пентагон перекидає до 3000 військовослужбовців та бойові машини піхоти Stryker на південний кордон США.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ

На Харківському напрямку противник завдав авіаударів КАБами по Охрімівці, Макаровому, Бугаївці та Гранову.

На Куп’янському напрямку агресор проводив три наступальні дії біля Новоосинового та Загризового, отримав відсіч.

На Лиманському напрямку російські загарбники 10 разів атакували позиції Сил оборони поблизу Нового, Новомихайлівки, Ямполівки та в напрямку Катеринівки. Вісім атак вже відбито, дві тривають. Під авіаударами ворога опинилися Борова та Богуславка.

На Торецькому напрямку наші воїни відбили 13 атак противника в районах населених пунктів Кримське, Дачне, Торецьк та Диліївка. Авіаударів зазнали Костянтинівка та Торецьк.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник 21 раз атакував у районах Нової Полтавки, Єлизаветівки, Променя, Котлярівки, Надеждинки, Покровська, Піщаного, Удачного, Преображенки, Богданівки, Андріївки та Улаклів. Авіація противника завдала ударів КАБами по Покровську, Удачному, Гродівці, Новопавлівці та Новоукраїнці.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, українські воїни знешкодили 236 окупантів, з них 116 — безповоротно. Також знищено чотири одиниці автомобільної техніки, гармату Д-30, 14 БпЛА, вісім мотоциклів, два квадроцикли, два БТР, міномет, БМП, броньований тягач, сім антен управління БпЛА та шість антен зв’язку. Крім того, пошкоджено танк, бойову броньовану машину, самохідну артилерійську установку, міномет та мотоцикл окупантів.

На Новопавлівському напрямку ворог здійснив вісім спроб прорвати нашу оборону у бік населених пунктів Костянтинопіль та Скудне. Наразі триває один бій. Авіаударів зазнали Комар та Шевченко.

На Гуляйпільському напрямку загарбники тричі атакували в напрямку Привільного та Чарівного. Авіаударів зазнали Тернове, Гуляйполе та Залізничне.

На Оріхівському напрямку загарбники, за підтримки авіації, намагалися просунутися вперед в районах П’ятихаток, Нестерянки та Кам’янського. Українські воїни відбили всі чотири атаки ворога.

На Придніпровському напрямку окупаційні війська проводять одну наступальну дію, триває бій.

На Курському напрямку українські захисники сьогодні відбили 16 атак противника. Водночас ворог завдав 22 авіаційних ударів, загалом скинув 30 керованих бомб та здійснив 383 артилерійських обстріли, зокрема 4 — із реактивних систем залпового вогню.

На решті напрямків оперативна обстановка особливих змін не зазнала.

Інтерв’ю Президента Зеленського для FoxNews

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