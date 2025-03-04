Завершилася 1097 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

🔸Журналістку Вікторію Рощину жорстко катували в російському полоні — вона важила до 30 кг. Про це йдеться у розслідуванні "Слідства.Інфо".

🔸 Велика Британія не погодилася та дистанціювалася від плану Франції щодо врегулювання війни, який передбачав перемир’я протягом місяця — пишуть AFP та Financial Times.

🔸 У ЗСУ підтвердили, що росіяни 1 березня вдарили по полігону в Дніпропетровській області, де перебували українські військові. ДБР порушило кримінальну справу.

🔸 Дональд Трамп заявив, що поки не обговорював питання зупинки військової допомоги для України. За його словами, все "залежатиме від того, що буде далі".

🔸 Коефіцієнт народжуваності в Україні становить 0,9 дитини на одну жінку — це антирекордний показник. Про це повідомили в Мінсоцполітики.

🔸Білий дім розглядає можливість пом’якшити деякі санкції проти росії, він уже звернувся щодо цього до Мінфіну та Держдепу — повідомляє Reuters. Зазначається, що зараз санкційні відомства готують пропозиції щодо зняття обмежень з окремих російських юридичних і фізичних осіб, зокрема із деяких олігархів

🔸Андрій Єрмак провів перемовини з членом Палати представників Конгресу США Браяном Фіцпатріком. "Є взаєморозуміння, рухаємося до рішення, яке мають ухвалити лідери наших держав", — написав глава ОП. Водночас Фіцпатрік заявив, що угоду про корисні копалини "буде підписано в найкоротші терміни".

🔸 Верховна Рада опублікувала заяву, у якій привітала зусилля Дональда Трампа щодо започаткування переговорного процесу та подякувала йому за підтримку України. Там також висловили переконання, що особиста роль президента США та його миротворчі зусилля стануть вирішальними у якнайшвидшому припиненні бойових дій та досягненні миру для України, Європи та всього світу.