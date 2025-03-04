🔸Журналістку Вікторію Рощину жорстко катували в російському полоні — вона важила до 30 кг. Про це йдеться у розслідуванні "Слідства.Інфо".
🔸 Велика Британія не погодилася та дистанціювалася від плану Франції щодо врегулювання війни, який передбачав перемир’я протягом місяця — пишуть AFP та Financial Times.
🔸 У ЗСУ підтвердили, що росіяни 1 березня вдарили по полігону в Дніпропетровській області, де перебували українські військові. ДБР порушило кримінальну справу.
🔸 Дональд Трамп заявив, що поки не обговорював питання зупинки військової допомоги для України. За його словами, все "залежатиме від того, що буде далі".
🔸 Коефіцієнт народжуваності в Україні становить 0,9 дитини на одну жінку — це антирекордний показник. Про це повідомили в Мінсоцполітики.
🔸Білий дім розглядає можливість пом’якшити деякі санкції проти росії, він уже звернувся щодо цього до Мінфіну та Держдепу — повідомляє Reuters. Зазначається, що зараз санкційні відомства готують пропозиції щодо зняття обмежень з окремих російських юридичних і фізичних осіб, зокрема із деяких олігархів
🔸Андрій Єрмак провів перемовини з членом Палати представників Конгресу США Браяном Фіцпатріком. "Є взаєморозуміння, рухаємося до рішення, яке мають ухвалити лідери наших держав", — написав глава ОП. Водночас Фіцпатрік заявив, що угоду про корисні копалини "буде підписано в найкоротші терміни".
🔸 Верховна Рада опублікувала заяву, у якій привітала зусилля Дональда Трампа щодо започаткування переговорного процесу та подякувала йому за підтримку України. Там також висловили переконання, що особиста роль президента США та його миротворчі зусилля стануть вирішальними у якнайшвидшому припиненні бойових дій та досягненні миру для України, Європи та всього світу.
ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)
Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту.
Від початку цієї доби відбулося 91 бойове зіткнення.
Російські загарбники завдали 45 авіаударів, застосувавши 73 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 950 дронів-камікадзе та здійснили 4139 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.
На Харківському напрямку ворог намагався просунутися у бік Бочкового та Красного Першого, отримав відсіч.
На Куп’янському напрямку противник проводив штурм позицій наших оборонців у районі Загризового. Українські захисники відбили атаку.
На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 13 разів атакували позиції українців неподалік Новолюбівки, Іванівки та Ямполівки, три боєзіткнення тривають до цього часу.
На Сіверському напрямку наші оборонці відбили штурмові дії ворога в районі Білогорівки.
На Краматорському напрямку три ворожі штурми в районі Часового Яру та у бік Ступочок і Предтечиного стримали українські підрозділи, завдавши противнику втрат.
На Торецькому напрямку росіяни 13 разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували поблизу населених пунктів Кримське та Торецьк. На даний час всі боєзіткнення завершились.
Від початку цієї доби, на Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 19 разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Олександропіль, Лисівка, Промінь, Даченське, Преображенка, Котлине, Улакли та Андріївка.
Противник зазнає значних втрат — сьогодні на цьому напрямку українські воїни знешкодили 241 окупанта, 132 з них — безповоротно. Також знищено шість пунктів управління БпЛА, 18 одиниць автомобільної техніки, три мотоцикли, три гармати, п’ять антен управління БпЛА, засіб РЕБ, наземний дрон, дві антени зв’язку та три супутникових термінали противника, крім того, суттєво пошкоджено один тягач МТЛБ, чотири гармати та два автомобілі.
На Новопавлівському напрямку ворог також активний — вісім разів атакував наші позиції поблизу Костянтинополя, Бурлацького та Скудного, одне боєзіткнення продовжується дотепер.
На Гуляйпільському напрямку загарбники намагалися здійснити наступ в напрямку Привільного, атаку відбито. Авіаударів зазнали Залізничне, Новопіль та Червона Криниця.
На Оріхівському напрямку наші війська відбили дві атаки противника в напрямку Степового та поблизу Нестерянки, ще два боєзіткнення досі тривають. Авіаударів керованими авіаційними бомбами зазнали Омельник та Єгорівка.
В Курській області українські захисники відбили 29 ворожих атак. Крім цього, ворог завдав 13 авіаційних ударів із застосуванням 17 керованих бомб, а також здійснив 274 артилерійських обстріли позицій наших військ та населених пунктів.
На Придніпровському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив.
Сьогодні варто відзначити воїнів 422-го окремого батальйону безпілотних систем та 39-ї окремої бригади берегової оборони, які стійко стримують навалу переважаючих сил противника.
ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО
"Провів Ставку. Провели аналіз пакетів підтримки та деяких контрактів, які є за цей час. Хороші результати по контрактам на артилерію – Україні потрібна міцна основа. Дрони – незмінний пріоритет. Захист неба: додаткові системи зараз зайшли в Україну від Литви. Дуже дякую тобі, пане Президенте.
Доповідав сьогодні Премʼєр-міністр по фінансах на цей рік: ми забезпечуємо всі наші потреби, ми пройдемо по фінансах 2025-й.
Сьогодні ж на Ставці були деякі спеціальні питання нашої державної стійкості. Всі можливі сценарії ми пропрацьовуємо так, щоб захистити Україну. Базовий сценарій – зберігати позиції та забезпечити умови для правильної дипломатії, для якнайшвидшого завершення цієї війни достойним миром. Мир нам потрібен, саме мир – справжній, чесний, – а не війна нескінченно".
Віримо у Збройні Сили України та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!