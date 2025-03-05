Завершилася 1105 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

🔸 Blooomberg та CNN написали, що Трамп призупинив надання Україні всієї американської допомоги. Зокрема, тієї допомоги, яку розпорядився виділити ще Байден. Офіційних повідомлень Білого дому про таке рішення не було.

🔸 Зеленський заявив, що Україна готова "швидко працювати", щоб закінчити війну. Для початку він запропонував звільнення полонених, перемир’я в небі та заборону на обстріл цивільної інфраструктури.

🔸 На дослідження пошкодження Арки Нового безпечного конфайнменту Чорнобильської АЕС після російської атаки виділять €400 тисяч. Гроші візьмуть з Рахунку міжнародного співробітництва для Чорнобиля.

🔸 У Єврокомісії представили план щодо "переозброєння Європи". Він передбачає збільшення витрат на оборону, видачу позик на оборонні закупівлі та мобілізацію приватного капіталу. У Європі очікують, що в такий спосіб можна мобілізувати близько €800 млрд.

🔸 У відповідь на нові мита від США Мексика, Китай та Канада запровадять власні тарифи на американський імпорт.