🔸 Blooomberg та CNN написали, що Трамп призупинив надання Україні всієї американської допомоги. Зокрема, тієї допомоги, яку розпорядився виділити ще Байден. Офіційних повідомлень Білого дому про таке рішення не було.
🔸 Зеленський заявив, що Україна готова "швидко працювати", щоб закінчити війну. Для початку він запропонував звільнення полонених, перемир’я в небі та заборону на обстріл цивільної інфраструктури.
🔸 На дослідження пошкодження Арки Нового безпечного конфайнменту Чорнобильської АЕС після російської атаки виділять €400 тисяч. Гроші візьмуть з Рахунку міжнародного співробітництва для Чорнобиля.
🔸 У Єврокомісії представили план щодо "переозброєння Європи". Він передбачає збільшення витрат на оборону, видачу позик на оборонні закупівлі та мобілізацію приватного капіталу. У Європі очікують, що в такий спосіб можна мобілізувати близько €800 млрд.
🔸 У відповідь на нові мита від США Мексика, Китай та Канада запровадять власні тарифи на американський імпорт.
🔸 Reuters: США та Україна домовилися підписати угоду про корисні копалини. За словами трьох співрозмовників видання, Трамп сказав своїм радникам, що оголосить про намір підписати угоду під час свого звернення до Конгресу 4 березня.
ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)
Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту.
Від початку цієї доби відбулося 97 бойових зіткнень.
Російські загарбники завдали 40 авіаударів, застосувавши 59 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 783 дрони-камікадзе та здійснили 3828 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.
На Харківському напрямку ворог двічі намагався просунутися в районі Вовчанська, отримав відсіч.
На Куп’янському напрямку противник проводив три штурми позицій наших оборонців у районах Петропавлівки, Піщаного та Богуславки. Українські захисники відбили всі атаки.
На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 14 разів атакували позиції українців неподалік населених пунктів Новомихайлівка, Греківка, Нове, Новолюбівка, Ямполівка та Діброва, одне боєзіткнення триває до цього часу.
На Краматорському напрямку продовжується одна ворожа атака у бік Ступочок.
На Торецькому напрямку росіяни десять разів атакували позиції Сил оборони. Зусилля окупанти сконцентрували поблизу населених пунктів Дачне та Торецьк. На даний час шість боєзіткнень завершились.
Від початку цієї доби, на Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 17 разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Промінь, Лисівка, Сергіївка, Улакли, Андріївка, Олексіївка. Ворог завдав авіаційного удару в районі Горіхового.
Противник зазнає значних втрат — сьогодні на цьому напрямку українські воїни знешкодили 225 окупантів, 101 з них — безповоротно. Також знищено 5 одиниць автомобільної техніки, п’ять антен управління БпЛА, одну антидронову рушницю та п’ять супутникових терміналів противника, крім того, суттєво пошкоджено автомобіль, квадроцикл та термінал супутникового зв’язку.
На Новопавлівському напрямку ворог десять разів атакував наші позиції поблизу Костянтинополя та Роздольного, два боєзіткнення продовжується дотепер. Зазнали ударів керованими авіабомбами Январське, Новопавлівка, Олексіївка та Іванівка.
Притивник двічі атакував позиції наших захисників в районі Привільного та Чарівного на Гуляйпільському напрямку. В той же час завдавав авіаударів по Комишувасі, Гуляйполю та Залізничному.
На Оріхівському напрямку наші війська відбили сім атак противника в районі Нестерянки, Новоданилівки та Кам’янського, ще два боєзіткнення досі тривають.
На Придніпровському напрямку ворог проводив одну безуспішну атаку, а під авіаударом було Львове.
В Курській області українські захисники відбили 30 ворожих атак. Крім цього, ворог завдав 18 авіаційних ударів із застосуванням 28 керованих бомб, а також здійснив 364 артилерійських обстріли позицій наших військ та населених пунктів.
Сьогодні варто відзначити воїнів 128-ої окремої бригади територіальної оборони «Дике Поле», 34-ої окремої бригади берегової оборони, які стійко стримують противника.
ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО
"Сьогодні говорив уже з Президентом Фінляндії, з Премʼєр-міністром Британії, з Премʼєр-міністром Греції, з Премʼєр-міністром Хорватії, з Генсеком НАТО, з лідером німецької партії ХДС Фрідріхом Мерцом – саме ця партія перемогла на нещодавніх виборах у Бундестаг. Чітка підтримка України. Дякую.
Є дуже важливі новини від Європейської комісії щодо суттєвих коштів на захист Європи. Для нас це передусім додаткова ППО: додаткові системи, додаткові ракети, додаткова можливість захищати наші міста і села, наші позиції. І все це створює хорошу додаткову основу для роботи заради закінчення війни.
Продовжимо консультації, будуть нові спільні кроки. Україна заслуговує на мир. Українці заслуговують на повагу".