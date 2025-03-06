Інше

Солідні гроші.

Представлені на клубному чемпіонаті світу — 2025 клуби загалом отримають 534,75 млн. євро за участь у турнірі. Про це повідомляє The Independen.

За інформацією джерела, ще 432,45 млн. євро дістанеться клубам залежно від результатів.

Зазначається, що гроші будуть розподілятися між клубами не порівну, а з урахуванням конфедерації, яку вони представляють. Приблизні витрати на проведення клубного чемпіонату світу складуть 790,5 млн. євро, а 139,5 млн. євро отримають клуби, які пропускають турнір, як "солідарні виплати".

Нагадаємо, клубний чемпіонат світу за участю 32 команд пройде з 15 червня по 13 липня 2025 року на теренах США.