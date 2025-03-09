На Харківському напрямку впродовж дня наші війська відбили п’ять атак противника в районах Вовчанська та Петро-Іванівки. Ворог завдав авіаударів поблизу населених пунктів Довжик та Козача Лопань.
На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 11 штурмів у районах Кіндрашівки, Лозової, Степової Новоселівки, Нової Кругляківки та Загризового.
На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 23 рази атакували позиції українців неподалік Новомихайлівки, Нового, Мирного, Колодязів, Ямполівки та Зеленої Долини. Дотепер тривають вісім боєзіткнень.
На Краматорському напрямку наразі зафіксовано два бойові зіткнення поблизу Часового Яру та Білої Гори.
На Торецькому напрямку росіяни 19 разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували поблизу Дружби та Торецька. Наразі тривають чотири боєзіткнення.
Від початку цієї доби на Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 25 разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Єлизаветівка, Промінь, Андріївка, Олександропіль, Покровськ, Сергіївка, Новоолександрівка, Богданівка, Тарасівка, Лисівка, Зелений Кут та Улакли. Дотепер тривають чотири боєзіткнення. Під авіаударами противника опинився населений пункт Леонтовичі.
Противник зазнає значних втрат — сьогодні на цьому напрямку українські воїни знешкодили 182 окупантів, 106 з них — безповоротно. Також знищено бойову машину піхоти, три мотоцикли, два розвідувальні БпЛА “Zala”, 12 автомобілів, десять антен управління БпЛА, а також пошкоджено п’ять артилерійських систем та ворожий автомобіль.
Сьогодні на Новопавлівському напрямку ворог шість разів атакував поблизу Костянтинополя та Бурлацького. П’ять атак уже відбито.
На Гуляйпільському напрямку противник здійснив три атаки в напрямках Сторожового та Чарівного. Крім того, ворог завдав авіаційних ударів по Гуляйполю, Воскресенці, Новополю та Залізничному.
На Оріхівському напрямку наші оборонці вже відбили два ворожі штурми в напрямках населених пунктів П’ятихатки, Степове та Щербаки, наразі триває ще п’ять боєзіткнень.
На Придніпровському напрямку ворог завдав авіаційного удару по населеному пункту Козацьке та двох ракетних ударів по районах населених пунктів Новоселівка і Біла Криниця.
На Сіверському напрямку агресор наступальних дій не проводив.
В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України протягом доби відбили 30 атак російських загарбників, ще 13 боїв тривають. Крім цього, ворог завдав 27 авіаційних ударів із застосуванням 37 керованих бомб, а також здійснив 500 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 49 — із реактивних систем залпового вогню.
"Сьогодні протягом усього дня тривали роботи в місті Добропілля на Донеччині після російського удару. Це був один з найбільш жорстоких ударів, комбінований удар. Спеціально удар був прорахований, щоб завдати максимальної шкоди. Ракети, також «шахед» по центральній частині міста. Девʼять житлових будинків були під ударом, також під ударом торговельний центр, магазини.
Одинадцять людей, на жаль, загинули. Мої співчуття рідним і близьким. Серед загиблих – працівник ДСНС України. Повторний удар відбувся, коли почали працювати рятувальники. Поранені 50 людей. Усім надано необхідну допомогу. Серед поранених – сім дітей, наймолодша – дівчинка, 10 років.
Були сьогодні також інші обстріли Донеччини, також Харківщини, наших південних регіонів. В Херсоні знов удар FPV-дронів по цивільних. Росія буквально щоденно доводить своєю жорстокістю, що для них там, у Москві, нічого не змінилось. Вони думають не про те, як закінчити війну, а про те, як встигнути знищити й захопити більше, поки світ їм дозволяє цю війну вести.
Звісно, ми робимо максимум для захисту життя. І я вдячний усім лідерам, усім тим дипломатам країн-партнерів, усім громадським діячам, які підтримують Україну, які засудили ці російські удари і які називають усі речі своїми іменами. І важливо, щоб ми й надалі координували всі наші зусилля з нашими партнерами, щоб оборона працювала ефективно й щоб усе зробити для наближення миру".