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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 9 березня 2025 року.

Завершилася 1110 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

🔸 На Курщині росіяни захопили Мартинівку, Малу Локню та околиці — пише DeepState та підтвердило джерело hromadske. Водночас «Суспільне» повідомляє, що зс рф вклинились на 500-700 метрів від державного кордону між селами Журавка й Басівка на Сумщині.

🔸 У соцмережі X виникла перепалка щодо Starlink для України між Ілоном Маском, главою МЗС Польщі Радославом Сікорським та держсекретарем США Марко Рубіо. У результаті цього Маск запевнив, що не вимкне системи Starlink для України.

🔸 Le Figaro: Двоюрідний брат Джей Ді Венса — Нейт Венс — 2,5 роки воював добровольцем за Україну у складі «Вовків да Вінчі».

🔸 Ярослава Магучіх стала триразовою чемпіонкою Європи в приміщенні у стрибках у висоту.

🔸 Перші добровольці за контрактом «18-24» склали присягу. Вони служитимуть у 10 окремій гірсько-штурмовій бригаді «Едельвейс».

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ

На Харківському напрямку Сили оборони відбили три ворожих штурми військ поблизу Вовчанська. Крім того, ворог завдав авіаційних ударів керованими авіабомбами по районах населених пунктів Борова та Козача Лопань.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня тричі намагався просунутися до наших позицій в районах Лозової, Петропавлівки та Загризового.

Агресор також збільшив кількість атак до дев’яти на Лиманському напрямку. Атакував поблизу населених пунктів Балка Журавка, Новолюбівка, Мирне, Іванівка та Ямполівка, 11 боїв наразі тривають.

Активізувалися загарбники на Сіверському напрямку, здійснивши за сьогодні вже 18 атак, сім з яких українські воїни на даний час вже відбили. Підрозділи окупантів намагаються йти вперед в районах Білогорівки, Верхньокам’янського та в напрямку Серебрянки.

На Краматорському напрямку наші захисники відбивають атаку ворога, ще три боєзіткнення вже завершились, противник проводить активні дії в районах Часового Яру, Григорівки та в бік Ступочок і Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог 13 разів намагався йти вперед в районах Торецька, Дружби та Дачного. На даний час триває шість боєзіткнень.

На Покровському напрямку ворог 20 разів розпочинав зіткнення різної інтенсивності. Наші захисники відбили 17 ворожих атак в районах населених пунктів Єлизаветівка, Промінь, Даченське, Котлине, Надіївка, Преображенка, Андріївка та Улакли. Наразі тривають ще три боєзіткнення. Авіація противника завдала ударів КАБами по Покровську, Надіївці, Одрадному та Звіровому.

Одну атаку на Новопавлівському напрямку відбили українські захисники поблизу Скудного.

На Гуляйпільському напрямку, в районах Новополя та Привільного, на даний час завершилось два боєзіткнення, ще чотири атаки загарбників тривають. Авіаударів КАБами та некерованими ракетами зазнали населені пункти Гуляйполе та Шевченко.



На Оріхівському напрямку загарбники тричі йшли вперед поблизу Степового та Щербаків, один бій досі триває. Ударів НАРами зазнала Новоандріївка.

На Придніпровському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив.

На Курщині українські захисники відбили 15 атак загарбників, шість боєзіткнень ще тривають. Крім того, ворог здійснив 12 авіаційних ударів, скинувши 13 КАБ, також завдав 257 артилерійських обстрілів, зокрема десять — із реактивної системи залпового вогню.

На решті напрямків суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та у тилу.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Увесь тиждень, як і кожен тиждень після обстрілів, після російських ударів, наші рятувальники завжди на місці, завжди допомагають нашим людям. Ми завжди їм вдячні – усьому колективу ДСНС України. Особливо я хочу відзначити сьогодні наших рятувальників, які працюють на Донеччині, зокрема допомагали нашим людям у Добропіллі: Дмитро Агарков, Артем Бернада, Євгеній Осадчий, Дмитро Літовченко, Олександр Маслюк – дякую вам, хлопці! Також Андрій Земляний, Сергій Конов, Денис Суханов, Володимир Аллік, Сергій Усов та весь колектив ДСНС України на Донеччині. Також Харківщина – Олексій Макушенко, Кирило Швачка, Андрій Олійник, Олександр Рабченюк, Максим Адамович, Роман Веретельник, Андрій Валуєв, Павло Саранча, Андрій Тур та Юрій Денчик. Дякую вам дуже! Дякую всім, хто працює заради України та українців! Дякую всім нашим українським воїнам".

Віримо у Збройні Сили України та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!