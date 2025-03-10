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Іспанець має дуже успішний досвід співпраці з грецьким клубом.

Іспанський фахівець Хосе Луїс Менділібар почав працювати на чолі грецького Олімпіакоса у важкий для клубу момент невизначеності посеред минулого сезону в розпал боротьби одразу на два фронти — за чемпіонське звання та вдалий виступ у плей-оф Ліги конференцій УЄФА.

У підсумку, на внутрішній арені пірейський клуб фінішував третім із відставання в три очки від ПАОКа, тоді як єврокубку дійшов аж до фіналу й переміг у вирішальній грі проти італійської Фіорентини (1:0).

У поточній кампанії Олімпіакос очолює чемпіонські перемоги з відривом у сім очок від АЕКа після 26 турів, а також готується до півфінальної гри Кубка проти "жовто-чорних" та сподівається створити диво й відіграти відставання в три м’ячі після поразки від норвезького Буде/Глімт у Лізі Європи.

Вочевидь, цей досвід співпраці з 63-річним головним тренером вважають успішним, тому й запропонували йому підписати нову угоду, тоді як термін поточного контракту мав сплисти вже цього літа.

Оновлений контракт Менділібара розраховано до літа 2026 року.