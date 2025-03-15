Завершилася 1115 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

🔸 В Одесі застрелили активіста Дем’яна Ганула. За кілька годин правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві

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🔸 У Фінляндії екскомандиру штурмової групи "Русич" дали довічне за воєнні злочини в Україні.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Загалом, від початку цієї доби відбулося 123 бойових зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Сьогодні російські загарбники завдали 70 авіаційних ударів, скинули 96 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 877 дронів-камікадзе та здійснили понад чотири тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

На Харківському напрямку наші війська відбили три атаки противника в напрямках населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка та Красне Перше, ворог завдавав авіаційних ударів по Гранову та Козачій Лопані.

На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії в напрямках Загризового та Петропавлівки, де українські захисники зупинили чотири ворожі атаки.

На Лиманському напрямку російські загарбники 20 разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Копанки, Новоєгорівка, Нововодяне, Ямполівка, Торське, а також у напрямках Нового та Дронівки. Одне боєзіткнення триває дотепер.

На Сіверському напрямку наші захисники відбили чотири атаки окупаційних військ поблизу Білогорівки, Івано-Дар’ївки, Верхньокам’янського та Григорівки, три боєзіткнення досі тривають.

На Краматорському напрямку ворог чотири рази атакував позиції наших захисників поблизу населених пунктів Часів Яр, Курдюмівка та Ступочки. Наразі триває одне боєзіткнення.

Двадцять чотири рази росіяни штурмували позиції українських підрозділів на Торецькому напрямку в районах населених пунктів Дачне, Дружба та Торецьк. Дев’ятнадцять ворожих атак успішно відбито нашими оборонцями, ще п’ять — тривають досі.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник атакував у районах населених пунктів Суха Балка, Водяне Друге, Свиридонівка, Промінь, Покровськ, Котлине, Котлярівка, Андріївка, Богданівка, Тарасівка, Гродівка, Лисівка, Новопавлівка, Сергіївка та Удачне. Наші захисники зупинили 35 штурмових дій противника, шість боєзіткнень тривають дотепер. Ворог завдавав авіаційних ударів по районах населених пунктів Гродівка, Новопавлівка, Покровськ, Мирноград та Звірове.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 199 окупантів, з них 98 — безповоротно. Також знищено дві бойові машини піхоти, мотоцикл, дві одиниці автомобільної техніки, п’ять БпЛА "Mavic", дві антени БпЛА та два пункти управління БпЛА. До того ж, пошкоджено три гармати росіян.

На Новопавлівському напрямку ворог дев’ять разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Костянтинопіль, Розлив, Вільне Поле, Привільне та в напрямку Шевченка. Досі триває одне боєзіткнення.

На Гуляйпільському напрямку наші захисники відбили дві ворожі атаки поблизу Новополя, ще одне боєзіткнення триває дотепер. Крім того, противник завдав авіаційних ударів некерованими ракетами по Гуляйполю, Новополю та Залізничному.

На Оріхівському напрямку наші оборонці відбивають сім ворожих штурмів у напрямках населених пунктів Степове, П’ятихатки та Щербаки. Авіаційного удару зазнала Новоандріївка.

На Придніпровському напрямку наші оборонці відбили атаку противника в районі Антонівського мосту, крім того, ворог завдав авіаційних ударів керованими бомбами по населеному пункту Херсон.

На Курському напрямку з початку доби відбулося 18 боїв, два з яких тривають дотепер. Крім того, ворог завдав 19 авіаційних ударів, скинувши 28 керованих бомб, та здійснив 156 артилерійських обстрілів.

Сьогодні варто відзначити воїнів 39-го зенітного ракетного полку та 34-ї окремої бригади берегової оборони, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому значних втрат у живій силі та техніці.