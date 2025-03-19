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Але доведеться викласти чималу суму.

Бразильський центральний захисник Габріел Магальяес долучився до складу лондонського Арсеналу на початку сезону-2020/21 у якості трансферу із французького Лілля за 26 млн євро й наразі є одним із найкращих на своїй позиції у всіх англійській Прем’єр-лізі.

У контексті трансферного ринку для 27-річного виконавця це може означати лише одне — рано чи пізно інтерес до нього мали проявити заможні клуби із Близького Сходу.

І схоже, що цей момент настане вже незабаром — аравійський Ан-Наср серед своїх літніх трансферів підготував можливість для придбання гравця "канонірів".

Проте бажання залишити футболіста в клубі Арсенал навіть не намагається приховати — британський журналіст Бен Джейкобс повідомляє, що лондонці не розглядатимуть варіанти продажу менше, аніж за 100 млн євро.

У цьому сезоні Габріел провів 41 матч, забив п’ять голів та віддав один гольовий пас.