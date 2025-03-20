"Самураї" поїдуть в північну Америку.
Японія, getty images
20 березня 2025, 15:30
Збірна Японії здобула перемогу над національною командою Бахрейну (2:0) у матчі 7-го туру відбіркового етапу до чемпіонату світу — 2026.
Таким чином, "самураї" достроково вийшла до фінальної стадії турніру та стали першою командою, яка офіційно кваліфікувалася на ЧС-2026.
Японія гарантувала собі місце не нижче другого в групі С, набравши 19 очок після 7 зіграних матчів. Друге місце в групі C посідає збірна Австралії — 10 пунктів.
Нагадаємо, чемпіонат світу пройде влітку 2026 року в трьох країнах: США, Канаді та Мексиці.