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"Самураї" поїдуть в північну Америку.

Збірна Японії здобула перемогу над національною командою Бахрейну (2:0) у матчі 7-го туру відбіркового етапу до чемпіонату світу — 2026.

Таким чином, "самураї" достроково вийшла до фінальної стадії турніру та стали першою командою, яка офіційно кваліфікувалася на ЧС-2026.

Японія гарантувала собі місце не нижче другого в групі С, набравши 19 очок після 7 зіграних матчів. Друге місце в групі C посідає збірна Австралії — 10 пунктів.

Нагадаємо, чемпіонат світу пройде влітку 2026 року в трьох країнах: США, Канаді та Мексиці.