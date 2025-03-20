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"Фіолетово-білі" одразу ж призначили нового керманича.

Андерлехт звільнив із посади головного тренера Давіда Юбера й призначив Бесніка Хасі, передає офіційний сайт клубу з Брюсселя.

Під керівництвом Юбера "фіолетово-білі" з жовтня 2024 року провели 33 матчі, вилетівши з 1/16 фіналу плей-оф Ліги Європи від Фенербахче, але діставшись вирішального поєдинку Кубка Бельгії, в якому їм у травні протистоятиме Брюгге.

Регулярну частину сезону чемпіонату країни Андерлехт завершив із 51-м заліковим балом, фінішувавши четвертим у турнірній таблиці. У чемпіонській групі клуб із Брюсселя відстає від лідируючого Генка на вісім очок.

Новим головним тренером "фіолетово-білих" призначили Бесніка Хасі. Його колишнім місцем роботи був Мехелен. Із березня 2014-го до травня 2016 року він працював якраз із Андерлехтом, допомігши клубу виграти чемпіонат і Суперкубок Бельгії.

Контракт із 53-річним албанцем розраховано до кінця сезону-2024/25.