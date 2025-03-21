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Бразилець шукатиме нову команду.

Бразильська Куритиба за обопільною згодою сторін розірвала контракт із 39-річним правим захисником Рафіньєю. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

"Футболіст Рафінья більше не є частиною нашого клубу, оскільки ми дійшли обопільного рішення розірвати контракт, який діяв до кінця 2025 року. Бажаємо Рафіньї успіхів", — йдеться в заяві бразильського клубу.

За інформацією німецьких ЗМІ, керівництво Куритиби прийняло рішення розірвати контракт із Рафіньєю через його участь у товариському турнірі за участю легенд футболу, присвяченому 125-річчю мюнхенській Баварії, не повідомивши свій клуб про участь у цьому заході.

Нагадаємо, Рафінья виступав у складі Баварії з 2011 по 2019 рр.