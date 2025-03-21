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Відбулися відбіркові матчі ЧС-2026.

Сьогодні вночі, 21 березня, пройшла низка відбіркових матчів чемпіонату світу 2026 року у Південній Америці.

У першому матчі Бразилія на своєму полі обіграла Колумбію з рахунком 2:1.

Рахунок у матчі було відкрито на шостій хвилині, коли Рафінья реалізував пенальті. Наприкінці першого тайму Луїс Діас зрівняв цифри на табло. Перемогу бразильцям приніс забитий м'яч Вінісіуса Жуніора на дев'ятій компенсованій хвилині другого тайму.

Бразилія — Колумбія 2:1

Голи: Рафінья, 6 (пен), Вінісіус Жуніор, 90+9 — Діас, 41.

Бразилія: Аліссон (Бенто, 78) — Арана, Габріел, Маркіньйос, Вандерсон (Веслі, 79) — Бруно (Андре, 78), Жерсон (Жоелінтон, 28) — Вінісіус Жуніор (Ортіс, 90+12), Рафінья, Родріго (Савіньйо, 78) — Жоао Педро (Кунья, 60).

Колумбія: Варгас — Мохіка, Лукумі, Санчес (Куеста, 75), Муньйос — Аріас (Карраскаль, 87), Лерма, Ріос — Родрігес (Кастано, 90+6) — Діас, Кордоба (Борре, 87).

Попередження: Бруно, Габріел, Жоелінтон — Ріос.

У другій зустрічі Перу обіграв Болівію з рахунком 3:1.

Перуанці відкрили рахунок на 37 хвилині зусиллями Анді Поло, а за вісім хвилин перевагу команди подвоїв Паоло Геррейро. У середині другого тайму болівійці відіграли один гол, який забив Мігеліто, у послугах якого взимку цікавилося київське Динамо. Остаточну крапку у матчі поставив Едісон Флорес на 82 хвилині.

Перу — Болівія 3:1

Голи: Поло, 37, Геррейро, 45, Флорес, 82 — Мігеліто, 58 (пен).

Перу: Гальєсе — Трауко, Абрам, Гарсес, Адвункула — Пенья (Флорес, 73), Тапія, Каррільйо (Лопес, 80) — Рейна (Квеведо, 65), Поло (Акіно, 64) — Геррейро (Лападула, 80).

Болівія: Віскарра — Сагредо (Чавес, 46), Моралес, Акін, Медіна — Вака, Куельяр (Матеус, 46), Вільяміль — Фернандес, Мігеліто (Паньягуа, 87), Альгараньяс (Абрего, 90).

У третьому поєдинку Парагвай мінімально переграв Чилі з рахунком 1:0. Єдиний і переможний гол був забитий на 60 хвилині, а його автором став Омар Альдерете.

Парагвай — Чилі 1:0

Гол: Альдерете, 60.

Парагвай: Фернандес — Алонсо, Альдерете, Бальбуєна, Касерес — Альмірон (Вільясанті, 86), Кубас, Бобаділья (Галарса, 46), Соса (Каку, 86) — Санабрія (Авалос, 77), Енкісо (Ромеро, 90+1).

Чилі: Кортес — Суасо, Діас, Маріпан, Лойола — Ечеверрія, Відаль (Сампедрі, 71) — Аравена (Вальдес, 60), Піссаро (Кабраль, 71), Сепеда (Осоріо, 83) — Варгас (Арангіс, 72).

Після 12 ігор Аргентина набрала 25 очок і лідирує у відбірковій таблиці ЧС-2026, випереджаючи Бразилію (13 матчів) на чотири бали. Трійку найкращих замикає Уругвай, а в зоні проходу далі місця займають Парагвай, Еквадор, Колумбія та Болівія. Поза цією зоною — Венесуела, Перу та Чилі.