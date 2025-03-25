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До вашої уваги трансляція матчу, який відбудеться 25 березня, розпочавшись о 14:00.

Сьогодні, 25 березня, юнацька збірна України U-20 проведе свій другий контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у Туреччині.

Суперником "синьо-жовтих" буде збірна Норвегії, матч із якою пройде у містечку Белек. Стартовий свисток пролунає о 14:00 за Києвом.

Онлайн-трансляція матчу Україна U-20 — Норвегія U-20:

Склад юнацької збірної України U-20

Воротарі: Ілля Волошин (Реал), Максим Воронов (Атлетіко Паранаєнсе), Владислав Крапивцов (Жирона).

Захисники: Антон Дрозд, Микола Огарков (обидва — Шахтар), Олексій Гусєв (Металіст 1925), Владислав Захарченко (Динамо Київ), Максим Мельниченко (Полісся), Кирило Дігтярь, Даніель Вернаттус (обидва — Металіст), Микола Киричок (Карпати), Іван Єрмачков (Вікторія Б).

Півзахисники: Роман Саленко (Динамо Київ), Іван Чабан, Артур Шах (обидва — Карпати), Данііл Ващенко (Олександрія), Ярослав Караман (Полісся), Рамік Гаджиєв (Металіст 1925), Андрій Маткевич (Зоря), Дмитро Годя (Верес), Богдан Будко (АЗ), Тімур Тутєров (Сандерленд).

Нападники: Матвій Пономаренко, Федір Задорожний (обидва — Динамо Київ).

Нагадаємо, у першому спарингу команда Дмитра Михайленка обіграла Північну Ірландію (1:0).