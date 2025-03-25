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Команда Дмитра Михайленка здобула дві перемоги на зборах у Туреччині.

Збірна України U-20 на навчально-тренувальних зборах у Туреччині мінімально обіграла Норвегію з рахунком 1:0.

Єдиний і переможний гол був забитий на 78 хвилині, а його автором став Дмитро Годя, який підхопив м'яч на лінії штрафного майданчика після невдалого винесення від захисника та пробив точно у ворота.

Також додамо, що на 62 хвилині Андрій Маткевич не зміг реалізувати пенальті, який заробив Кирило Дігтярь.

Для команди Дмитра Михайленка це була друга перемога на зборах після того, як вона обіграла Північну Ірландію (1:0).

Нагадаємо, цей збір проходив для підготовки збірної до чемпіонату світу-2025, який пройде у Чилі.

Україна U-20 — Норвегія U-20 1:0

Гол: Годя, 78.

Україна U-20: Крапивцов, Вернаттус (Дігтярь, 46), Огарков (Єрмачков, 79), Киричок (Захарченко, 74), Гусєв (Дрозд, 46), Мельниченко (Годя, 62), Шах, Чабан (Ващенко, 46), Маткевич (Задорожний, 79), Гаджиєв (Караман, 46), Пономаренко (Саленко, 46).

Норвегія U-20: Острот, Лофтеснес-Б'юне (Андерсен, 78), Аукленд, Ростен (Ботнен, 46), Гарам, Мелланд (Сілалахі, 46), Норгейм, Педерсен (Вістед, 65), Кілен, Банг-Кіттілсен, Браут (Голанд, 65).

На 62 хвилині Андрій Маткевич (Україна) не реалізував пенальті (воротар).