🔸В Україні бурхливо обговорюють новий проєкт угоди про надра, який США передали Києву. ЗМІ називають її "жахом" і "пограбуванням" України.
🔸володимир путін вкотре заявив, що в Україні немає легітимної влади, і запропонував запровадити в країні зовнішнє управління. У Києві ці чергові роздуми назвали "ідіотичними".
🔸 Зеленський анонсував термінову зустріч у Києві щодо іноземного контингенту.
🔸 Країни ЄС нададуть Україні розширений доступ до розвідданих та ліцензії на виробництво ППО.
🔸Українські інженери випробовують безпілотник дальньої дії Raybird. Це відбувається на секретному полігоні дронів для ударів по росії.
🔸 Україна отримає ще близько $400 мільйонів від МВФ у межах Механізму розширеного фінансування — повідомив Денис Шмигаль. Разом з цим траншем підтримка Держбюджету України з боку МВФ під час війни в межах цієї програми становитиме понад $10 мільярдів.
🔸 Дніпро у вогні від атаки шахедів: кількість загиблих зростає. У Києві вибухи. Росія вночі проти 29 березня масовано атакує місто Дніпро "шахедами". Після влучання дрона і пожежі в готельному комплексі вже відомо про чотирьох загиблих, але може бути більше, повідомив керівник області Сергій Лисак.
ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)
З початку доби відбулося 157 бойових зіткнень, противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах одного ракетного та 73 авіаційних ударів, застосувавши п’ять ракет та 133 керованих авіаційних бомби, 1028 ударів дронами-камікадзе, здійснив понад 4500 артилерійських обстрілів.
Чотири штурмові дії противника відбулись в районах Вовчанська та Кам’янки на Харківському напрямку.
На Куп’янському напрямку противник три рази намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій у районі Загризового та в напрямку Богуславки.
На Лиманському напрямку ворог 16 разів атакував, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Надія, Ямполівка та в напрямку Греківки, Нового, Новомихайлівки, Зеленої Долини. Наразі продовжуються дев’ять боєзіткнень.
На Сіверському напрямку наші воїни успішно зупинили одну атаку поблизу Івано-Дар’ївки.
На Краматорському напрямку Сили оборони зупинили чотири ворожі спроби просунутися вперед в районі Часового Яру та в напрямку Білої Гори, Предтечиного.
Ворог 20 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку, у районі Торецька та в напрямках Диліївки, Щербинівки. Наразі продовжуються два боєзіткнення.
Інтенсивно атакує ворог українських захисників на Покровському напрямку. Тут, впродовж дня, агресор здійснив 72 штурмові та наступальні дії. Активність російських окупантів — у районах населених пунктів Пантелеймонівка, Олександропіль, Тарасівка, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Новосергіївка, Удачне, Новоолександрівка, Котлярівка, Успенівка, Преображенка, Андріївка та в напрямку Калинового, дев’ять боєзіткнень продовжуються дотепер.
За попередніми підрахунками, за сьогодні українські воїни на даному напрямку знешкодили 364 окупанти, 221 з них — безповоротно. Також наші захисники знищили танк, вісім одиниць автомобільної техніки, сім мотоциклів, дві броньові машин піхоти, засіб РЕБ, самохідну артилерійську установку, гармату, міномет та два пункти управління противника. Також значно пошкоджено дві одиниці автомобільної техніки, три мотоцикли, дві гармати та один танк.
На Новопавлівському напрямку наші оборонці зупинили 15 атак противника у районах населених пунктів Костянтинопіль, Розлив, Дніпроенергія.
На Гуляйпільському напрямку ворог проводив чотири штурмові дії у районі Привільного. Сили оборони успішно зупинили всі ворожі атаки. Авіаційного удару зазнали Новопіль, Новодарівка, Гуляйполе та Залізничне.
На Оріхівському напрямку відбулося вісім бойових зіткнень, противник намагався просунутися в напрямку населених пунктів Щербаки, Малі Щербаки, Мала Токмачка, Степове, Кам’янське та північніше Нестерянки. Авіаударів зазнали населені пункти Кам’янське та Новоандріївка.
На Придніпровському напрямку відбулось два боєзіткнення з противником. Противник завдав авіаудару по району Козацького.
Чотирнадцять бойових зіткнень відбулося сьогодні на Курському напрямку. Протягом цієї доби ворог здійснив 288 артилерійських обстрілів, зокрема 16 — із реактивних систем залпового вогню, завдав 22 авіаційних удари, скинувши 35 керованих бомб.
Сьогодні слід відзначити воїнів 31-ої окремої механізованої бригади, 32-ої окремої артилерійської бригади, 1-ої окремої танкової Сіверської бригади, 82 окремої десантно-штурмової Буковинської бригади, 80-ої окремої десантно-штурмової Галицької бригади, які стримують атаки противника та завдають йому значних втрат.
ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО
"Коротко про сьогодні. Ставка. Дуже детальне обговорення розвитку дронів в Україні: контракти, фінанси, технічні питання, виробництво. Наше завдання – чітке збільшення постачання у війська, а також максимум технологічних переваг наших українських дронів. Сьогодні заслухав результати збиття «шахедів» дронами-перехоплювачами – я хочу подякувати всім, хто розвиває цей напрям. Працюємо над збільшенням виробництва реактивних дронів, також дронів на оптоволокні – це дуже важливо саме зараз, одна з ключових речей, і потрібне достатнє постачання у війська.
Також сьогодні ми говорили щодо нашої ракетної програми – максимального прискорення виробництва. Ми працюємо і над тим, щоб в Україні були побудовані свої виробництва зенітних ракетних комплексів, усіх необхідних систем протиповітряної оборони. Цими днями, під час зустрічей в Європі, та раніше, у перемовинах з іншими партнерами, ми говорили про локалізацію виробництв в Україні, локалізацію деяких систем ППО, локалізацію ракет до них – обов’язково треба прийти до цього. Я хочу подякувати усім нашим партнерам, які підтримують нас у такому промисловому й технологічному розвитку, і все, чого ми зараз досягаємо в Україні, це буде спільний результат усієї Європи – наша спільна та довгострокова безпека.
Сьогодні була також окрема й детальна доповідь міністра оборони України Рустема Умєрова, зокрема, щодо пакетів підтримки від партнерів. Є хороші нові домовленості. Є також розуміння, що вже у квітні має відбутись і нова зустріч у форматі «Рамштайн» – Німеччина та Британія очолюють формат саме зараз. Ми працюємо над змістовним наповненням. Я доручив міністру оборони України представити нашим американським партнерам усі факти пошкоджень нашої енергетичної інфраструктури в результаті російських обстрілів – тільки за минулу добу був цілеспрямований російський удар дронами по газовій інфраструктурі на Полтавщині, також був удар артилерії по Херсону, який пошкодив інфраструктуру забезпечення міста електрикою. Вчора ж у результаті одного з російських ударів по місту Харків було пошкодження інфраструктури теплопостачання.
Все це говорить про те, що Росія буде зривати дипломатію й буде це робити й надалі і що єдиною тактикою Москви залишається затягування війни. Путін на словах щось каже таке, наче він погоджується з американською стороною, але по факту російська армія просто продовжує тиснути всіма бойовими засобами. Відповідно, потрібен тиск на Росію, щоб дипломатія запрацювала. Україна ще 11 березня прийняла американську пропозицію щодо безумовного припинення вогню, і відтоді вся відповідальність за гальмування дипломатії – на Росії.
Сьогодні також узгодив кілька кадрових рішень, які мають посилити спроможності нашого захисту – авіаційну складову Сил оборони. Була в нас зустріч із представниками громадського сектору, з військовими, Офіс, які допомагають розвитку військової авіації. В розмові тоді взяла участь мама Джуса – Героя України Андрія Пільщикова – Лілія Авер’янова. І ми погодили всі разом нову структуру для зміцнення авіаційної складової, а також погодили конкретні управлінські й технологічні кроки.
Тепер – призначення. У міністра оборони України буде спеціалізований заступник саме з питань бойової авіації – буде Олександр Козенко. Він тривалий час займався адаптацією F-16 та Mirage в Україні. Генерал-майор Олексій Марченко служитиме тепер заступником начальника Генерального штабу України саме на цьому, авіаційному, напрямку, бригадний генерал Сергій Голубцов буде заступником командувача Повітряних сил і полковник Олександр Дяків – командувачем авіації, заступником командувача Повітряних сил. Визначені чіткі терміни, коли нова управлінська структура має дати більше результатів і мотивації всьому авіаційному компоненту Сил оборони. Дякую всім, хто допомагає! Дякую всім нашим воїнам!"
Віримо у Збройні Сили України та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!