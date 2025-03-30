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Сьомий результативний удар українця за Олімпіакос.

У рамках першого туру чемпіонської групи грецької Суперліги-2024/25 Олімпіакос приймає Панатінаїкос.

Центральний нападник Роман Яремчук опинився в стартовому складі господарів поля. Уже на першій хвилині поєдинку йому вдалося уразити ворота гостей.

Тепер на рахунку 29-річного українця сім голів і два асисти в 27-ми матчах усіх турнірів поточної кампанії.

Нагадаємо, що Яремчук представляє Олімпіакос із літа 2024 року. Його контракт із клубом розраховано до кінця червня 2028-го.