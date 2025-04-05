Завершилася 1136 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ РОСІЙСЬКИХ ЧОРТІВ

ГОЛОВНІ НОВИНИ

🔸 У Харкові рятувальники завершили роботи на завалах після російської атаки ввечері 3 квітня. Кількість загиблих зросла до пʼяти, ще 34 людини постраждали. Також росіяни вдарили по Кривому Рогу, в епіцентрі удару опинився дитячий майданчик. 

🔸 У Дніпрі вибухнула машина з 61-річним начальником Лівобережної адміністрації Дніпровської міськради Юрієм Федьком. Депутат помер у лікарні, подію кваліфікували як теракт

🔸 Україна, Франція та Велика Британія провели зустріч, щоб обговорити потенційну миротворчу місію в Україні. Зеленський розповів, що обговорювалася присутність на землі, в небі й на морі, ППО "і ще деякі делікатні речі"

🔸 Уряд пропонує розширити (https://hromadske.ua/suspilstvo/242642-uriad-proponuye-rozshyryty-perelik-studentiv-ta-pedahohiv-iaki-ne-pidliahaiut-mobilizatsiyi-koho-tse-zachepyt) перелік студентів та педагогів, які можуть отримати відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації

🔸"18... Саме стільки людей вбили росіяни, спрямувавши на Кривий Ріг ракету. Серед них 9 дітей. Цю жахливу реальність сприйняти вкрай складно... Постраждалих на зараз 56", - голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак о 00:18.

🔸 "4 квітня російські війська завдали удару по Кривому Рогу балістичною ракетою “Іскандер-М” із касетною бойовою частиною, що розрахована на ураження більшої площі та більшої кількості людей", — офіційно повідомили у Генштабі ЗСУ. "Тепер військове відомство країни-агресора намагається прикрити свій цинічний злочин “високоточною” брехнею про влучання “в місце проведення наради командирів з’єднань ЗСУ із західними інструкторами”. Заявляємо, що росія знову поширює неправдиву інформацію. Ракета уразила житловий масив і дитячий майданчик. Загинули щонайменше 16 мирних українців, серед них шестеро — діти... Десятки людей зазнали поранень, частина з них у важкому стані. Черговим порушенням норм міжнародного гуманітарного права підступний противник демонструє, що аж ніяк не прагне миру, натомість має на меті продовжити загарбницьку війну на знищення проти України і всіх українців. Ці скоєні воєнні злочини не мають термінів давності. Відповідні докази будуть передані до органів міжнародного кримінального правосуддя. Ворог обовʼязково відповість за скоєне. Щирі співчуття рідним та близьким загиблих…
 

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)


Українські захисники рішуче дають відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження та виснажуючи по всій лінії фронту.

Від початку цієї доби відбулося 116 бойових зіткнень. Російські загарбники завдали одного ракетного та 79 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та 126 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 966 дронів-камікадзе та здійснили 4687 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Харківському напрямку ворог чотири рази намагався просунутися вперед в районах Вовчанська, Фиголівки та у бік Кам’янки.

На Куп’янському напрямку противник проводив чотири штурми позицій наших оборонців у районах Голубівки, Нової Кругляківки та Загризового. Українські захисники відбили всі атаки, противник успіху не мав.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 32 рази атакували позиції українців у бік населених пунктів Новомихайлівка, Катеринівка, Греківка, Ольгівка, Новосергіївка, Нове та поблизу Надії. Одинадцять боєзіткнень тривають до цього часу.

На Сіверському напрямку з початку доби відбулося два боєзіткнення поблизу Білогорівки та в напрямку Верхньокам’янського. Обидві спроби ворога просунутися вперед були успішно відбиті нашими оборонцями.
На Торецькому напрямку росіяни 18 разів атакували позиції Сил оборони. Зусилля окупанти сконцентрували у районах Кримського, Дачного, Торецька, Леонідівки та в напрямку Диліївки. На даний час п’ять боєзіткнень ще тривають.

Від початку цієї доби на Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 27 разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Андріївка, Суха Балка, Єлизаветівка, Лисівка, Успенівка, Шевченко, Надіївка, Тарасівка та в напрямках Олександрополя, Старої Миколаївки, Котлярівки, Богданівки й Муравки. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 23 ворожі атаки, дотепер тривають чотири боєзіткнення. Ворог завдав авіаційних ударів керованими бомбами по районах Покровська та Сухого Яру.

Противник зазнає значних втрат – сьогодні на цьому напрямку українські воїни знешкодили 148 окупантів, 65 з них – безповоротно. Також знищено три одиниці автомобільної техніки, п’ять пунктів управління БпЛА, два протитанкові ракетні комплекси, шість антен зв’язку та сім супутникових терміналів. Крім того, суттєво пошкоджено автомобіль та мотоцикл противника.

На Новопавлівському напрямку ворог шість разів атакував наші позиції поблизу Розливу, Костянтинополя, Роздольного та в напрямку Багатиря. Три боєзіткнення продовжуються. Населений пункт Багатир зазнав ударів керованими авіабомбами.

Противник один раз атакував позиції наших захисників у районі Новосілки на Гуляйпільському напрямку. Водночас завдавав авіаударів по Новополю, Гуляйполю та Новодарівці.

На Оріхівському напрямку наші війська відбили чотири атаки противника в районах Малих Щербаків та Степового. Ще два боєзіткнення досі тривають.

У Курській області українські захисники відбили 11 ворожих атак, одне боєзіткнення триває до цього часу.
На Придніпровському та Краматорському напрямках ворог активних наступальних дій не проводив.

Сьогодні варто відзначити воїнів 2-го полку Національної гвардії України, 31-ї окремої механізованої бригади та 40-ї окремої бригади берегової оборони, які стійко стримують противника, завдаючи йому великих втрат.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Зараз тривають рятувальні роботи в Кривому Розі після удару російської ракети. Попередньо – балістика. Станом на цей час відомо про 14 загиблих, і серед них шість дітей. Мої співчуття рідним та близьким. Багато постраждалих, пошкоджені будинки. Ракета вдарила фактично по території поруч із житловими будинками – у дитячий майданчик, звичайні вулиці. Це просто нелюди, сволота – усі, хто може таке робити. Слова нормального про цих російських покидьків немає.

І сьогодні ж у Харкові весь день тривали рятувальні роботи після удару російських дронів. Цілеспрямований удар шести "шахедів". На жаль, п'ять людей загинули. 34 людини постраждали. Загалом за одну тільки минулу ніч було 78 ударних дронів, із них 56 – "шахеди".

Сьогодні ж у Херсоні – новий цілеспрямований удар російського FPV-дрона по обʼєкту енергетики – по Херсонській ТЕЦ. Такі удари не можуть бути випадковістю – росіяни знають, що це саме обʼєкт енергетики і що такі обʼєкти мають бути захищені від будь-яких ударів згідно з тим, що росія пообіцяла американській стороні.

Всі російські обіцянки закінчуються ракетами і дронами, бомбами чи артилерією. Дипломатія для них – це пусте слово. І тому потрібен тиск – достатній тиск на росію, щоб вони відчували наслідки кожного свого обману, кожного удару, кожного дня, коли вони забирають життя людей і затягують війну. Вже могло б бути досягнуте припинення вогню, і саме путін це відкидає, саме Москва не йде на припинення вогню вже з 11 березня, і це саме їм там, у Росії, потрібна війна, і очевидно, що просто розмовами чи очікуваннями росію до миру не примусити. Вдячний усім у світі, хто своєю силою допомагає дипломатії та всім зусиллям заради чесного миру стати ефективними. Розраховуємо на Америку, на Європу, на інших партнерів – розраховуємо на їхню змогу натиснути на єдину причину війни, а саме – на російське бажання знищувати та вбивати.

Сьогодні були доповіді військових: Головкома, начальника Генерального штабу, міністра оборони України. Зміцнюємо наш захист. Пояснюємо партнерам, що потрібно, щоб наші позиції стали сильнішими, а отже, щоб дипломатія стала сильнішою.

Дуже важливо, що сьогодні в Україні відбулася зустріч наших військових із представниками партнерів: Британія, Франція, саме військові команди. І розмова – уже дуже детальна – про розміщення безпекових контингентів в Україні. Є відчутний прогрес, і я сьогодні особисто подякував нашим партнерам за це – ми формуємо спільне бачення й конкретну основу для гарантування безпеки. Ми в Україні не просто прагнемо миру, але й будуємо чітку стратегію, як зробити мир справді надійним, справді тривалим. Я вдячний усім у Європі, хто нам у цьому допомагає, і важливо, щоб ця робота й подальша безпека були підтримані Сполученими Штатами.

І ще одне – за підсумками спілкування з нашими громадами на Чернігівщині вчора. Ми домовилися з громадами, що дамо спеціальну підтримку для прифронтових громад та для прикордонних, які межують із росією. Сьогодні урядовці вже погодили параметри підтримки. Йдеться про перший внесок – щонайменше це буде 2 мільярди гривень для 200 громад на Донеччині, в Запоріжжі, Харківщина, Херсонщина, Сумщина, Чернігівщина, Миколаївська область та Луганщина. Також – громади Дніпровщини. Будемо дивитися на результат використання цих коштів і будемо продовжувати цю фінансову підтримку. Це гроші, які можна буде використати додатково на найбільш гострі безпекові потреби – те, що стосується передусім захисту людей, ремонту й відновлення, спеціального транспорту, будівництва укриттів. Я доручив уряду оперативно спрямувати кошти в громади. Дякую всім, хто працює заради України, всім, хто підтримує та допомагає нам! Слава Україні!"

Віримо у Збройні Сили України та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні! Вічна пам'ять загиблим...