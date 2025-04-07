Завершилася 1138 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

🔸 Війська рф здійснили комбінований удар по Україні ракетами та дронами. У столиці загинула одна людина, в інших містах теж є постраждалі.

🔸 росіяни оголосили про захоплення села Басівка в Сумській області. У ДПСУ спростували цю інформацію.

🔸 Посолка США Бріджит Брінк після критики з боку Зеленського відреагувала на нову атаку по Україні та визнала, що це зробила росія.

🔸 Кількість загиблих внаслідок атаки на Кривий Ріг 4 квітня зросла до 20 людей. Ще 75 людей — поранені.
 
🔸 Євроcоюз планує ввести мита на імпорт американських товарів обсягом до $28 мільярдів у відповідь на нові тарифи Трампа.

🔸 Верховний лідер Ірану привів збройні сили країни у стан підвищеної готовності через загрози з боку США — пише Reuters. 

🔸 «Поки ми з партнерами працюємо над шляхами досягнення миру, росія продовжує війну з усе вищою інтенсивністю», — так президент Франції відреагував на російську атаку по Кривому Рогу 4 квітня, а також нічну атаку Києва.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

На даний час відбулося 135 бойових зіткнень. Найгарячіша сьогодні ситуація на Покровському, Лиманському, Торецькому та Курському напрямках.

За сьогодні противник завдав одного ракетного (23 ракети) та 63 авіаційних ударів, скинувши зокрема 104 КАБ, залучив для ураження 718 дронів-камікадзе, здійснив понад 4200 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Харківському напрямку ворог двічі атакував в районі Вовчанська та у бік Кам’янки. Противник завдав авіаударів по Березівці, Козачій Лопані, Золочеву та Дворічанському.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня шість разів намагався просунутися до наших позицій неподалік населених пунктів Піщане, Нова Кругляківка, Богуславка, Загризове, українські підрозділи відбили п’ять атак, ще один бій триває.

На Лиманському напрямку ворог 20 разів атакував у районах населених пунктів Новоєгорівка, Нове, Колодязі, Ямполівка, Надія та в напрямках Новомихайлівки, Новосергіївки, Торського, Рідкодуба, Нового. Наші воїни зупинили 14 атак загарбників, ще шість боїв тривають досі.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили дві штурмові дії ворожих військ в районі Білогорівки.

На Торецькому напрямку ворог провів 17 наступальних дій на позиції наших військ в районах Дачного, Диліївки, Торецька та Леонідівки, дотепер триває одне боєзіткнення.

Від початку доби ворог 42 рази намагався вклинитися в нашу оборону на Покровському напрямку в районах населених пунктів Суха Балка, Калинове, Удачне, Єлизаветівка, Лисівка, Котлярівка, Преображенка, Андріївка, Богданівка, Водяне Друге, Котлине, Успенівка, наразі триває п’ять боєзіткнень. Окупанти завдали авіаційних ударів керованими бомбами по районах населених пунктів Бересток, Покровськ, Зоря, Гродівка, Котлине, Новопавлівка.

За наявною інформацією, втрати окупантів на напрямку за сьогодні складають 241 особи убитими та пораненими; до того ж знищено п’ять тягачів МТЛБ, шість автомобілів, десять мотоциклів, сім танків, бойову машину піхоти та один пункт управління БпЛА, також було суттєво пошкоджено гармату російських загарбників.

На Новопавлівському напрямку за сьогоднішній день українські воїни відбили три атаки окупаційної армії в районах населених пунктів Розлив, Костянтинопіль, ще одне боєзіткнення триває досі. Авіаударів зазнали Одрадне, Комар, Мирне.

На Гуляйпільському напрямку ворог тричі атакував позиції наших захисників у районах Привільного та Вільного Поля. Під авіаударом опинилося Гуляйполе.

На Оріхівському напрямку наші оборонці успішно відбили чотири ворожі атаки поблизу в напрямках Щербаків, Малих Щербаків та Кам’янського. Авіаударів КАБами зазнали Новопавлівка, Оріхів та Новоандріївка.

Одну невдалу спробу противника пройти до позицій українців відбили наші оборонці на Придніпровському напрямку.

На Курському напрямку сьогодні відбулося 29 боєзіткнень, чотири з яких тривають дотепер. Ворог завдав 16 авіаційних ударів та скинув 17 КАБ, здійснив 178 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 13 з реактивних систем залпового вогню.

Сьогодні за ефективну та професійну бойову роботу слід відзначити воїнів 47-ої механізованої бригади, 31-ої окремої механізованої бригади, 140-го окремого розвідувального батальйону Морської піхоти, які ефективно знищують ворога, завдають втрат у живій силі та техніці.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Щойно провів нараду з міністром оборони, були сьогодні також доповіді військових. Тільки за минулу ніч росіяни застосували проти України більш ніж сотню ударних дронів і 23 ракети різних типів, включно з балістикою. І кожна ніч, кожен день – така загроза проти життя в Україні. Ми потребуємо посилення нашої ППО – це об’єктивна реальність, – і всі домовленості, які були досягнуті з партнерами, але не були реалізовані, потрібно максимально активізувати. «Петріоти», які зараз просто стоять десь на зберіганні в партнерів, мають реально захищати життя. Також варто й у Європі, і в Америці значно активніше виробляти системи ППО, ракети до них. Ми в Україні можемо забезпечити таке виробництво й потребуємо відповідних політичних рішень".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми — сила! Слава Україні!