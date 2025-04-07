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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 6 квітня 2025 року.

Завершилася 1138 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

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ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

🔸 Війська рф здійснили комбінований удар по Україні ракетами та дронами. У столиці загинула одна людина, в інших містах теж є постраждалі.

🔸 росіяни оголосили про захоплення села Басівка в Сумській області. У ДПСУ спростували цю інформацію.

🔸 Посолка США Бріджит Брінк після критики з боку Зеленського відреагувала на нову атаку по Україні та визнала, що це зробила росія.

🔸 Кількість загиблих внаслідок атаки на Кривий Ріг 4 квітня зросла до 20 людей. Ще 75 людей — поранені.



🔸 Євроcоюз планує ввести мита на імпорт американських товарів обсягом до $28 мільярдів у відповідь на нові тарифи Трампа.

🔸 Верховний лідер Ірану привів збройні сили країни у стан підвищеної готовності через загрози з боку США — пише Reuters.

🔸 «Поки ми з партнерами працюємо над шляхами досягнення миру, росія продовжує війну з усе вищою інтенсивністю», — так президент Франції відреагував на російську атаку по Кривому Рогу 4 квітня, а також нічну атаку Києва.