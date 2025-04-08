ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)



Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи його по всій лінії фронту.

Від початку цієї доби відбулося 120 бойових зіткнень.

Російські загарбники завдали 57 авіаційних ударів, використавши 90 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1022 дронів-камікадзе та здійснили 4283 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

На Куп’янському напрямку противник провів три штурми позицій наших оборонців у районах Кругляківки та Загризового. Українські захисники відбили всі ворожі атаки.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 19 разів атакували позиції українців поблизу Надії, Ямполівки та в бік Новоплатонівки, Новомихайлівки, Греківки, Рідкодуба, Ольгівки, Зеленої Долини й Нового. Шість боєзіткнень ще тривають.

На Сіверському напрямку впродовж дня ворог здійснив три спроби наступу на позиції наших підрозділів у районі Григорівки, одна атака триває досі.

На Краматорському напрямку наразі зафіксовано три бойові зіткнення поблизу Курдюмівки та Часового Яру. Українські захисники відбили всі ворожі атаки.

На Торецькому напрямку росіяни 14 разів атакували позиції сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували неподалік Дачного, Щербинівки, Озарянівки та Торецька.

Від початку цієї доби на Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 42 рази намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Калинове, Олександропіль, Тарасівка, Єлизаветівка, Удачне, Успенівка, Преображенка, Андріївка, Котлине, а також у напрямках Котлярівки й Сергіївки.

Противник зазнає значних втрат — сьогодні на цьому напрямку українські воїни знешкодили 196 окупантів, 99 з них — безповоротно. Також знищено два автомобілі, одну антену управління БпЛА, два мотоцикли, два супутникові термінали, гармату та один пункт управління БпЛА, а також суттєво пошкоджено три автомобілі ворога.

Сьогодні на Новопавлівському напрямку ворог вісім разів атакував у бік Багатиря та поблизу Костянтинополя і Скудного. Одне боєзіткнення ще триває.

На Гуляйпільському напрямку загарбник наразі проводить дві атаки в напрямку населеного пункту Шевченко.

Сьогодні українські оборонці відбивали п’ять штурмових дій загарбників на Оріхівському напрямку в районах населених пунктів Малі Щербаки, Степове та Щербаки. Одне боєзіткнення триває досі.

На Харківському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

На Курщині українські воїни відбили 17 атак росіян, два зіткнення досі тривають. Противник від початку доби завдав трьох авіаційних ударів, загалом скинув по позиціях наших військ та населених пунктах три керовані авіаційні бомби та здійснив 191 артилерійський обстріл, зокрема один із реактивної системи залпового вогню.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

Сьогодні варто відзначити воїнів 27-го полку Національної гвардії України, 102-ї окремої бригади територіальної оборони та 40-ї окремої бригади берегової оборони, які стійко стримують противника.



ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО "Бажаю здоровʼя, шановні українці, українки! Сьогодні провів Ставку. Головне – доповіді щодо виробництва дронів в Україні; максимально збільшуємо. Причому по всій лінійці дронів: від «мавіків» до далекобійних дронів, а також збільшуємо наші українські, можливості для виробництва наземних роботизованих комплексів. Фактично нам потрібне постійне, стабільне зростання виробництва й постачання у війська всіх потрібних частин безпілотного компонента, і на поточний рік є хороші у нас перспективи. Окремо ми працюємо щодо дронів на оптоволокні – тільки з початку цього року з’явилися понад 20 нових сертифікованих зразків дронів з оптоволоконною системою керування. Вже 11 наших українських підприємств опанували виробництво саме таких дронів, і завдання – досягти найбільших масштабів виробництва та постачання з можливих. Сьогодні я доручив укласти контракти по максимуму. Позитивна динаміка є також щодо «дипстрайків»: конкретні цифри я називати не можу, але за цей рік ми забезпечимо необхідний обсяг для наших Сил оборони. Я хочу подякувати всім нашим підприємствам, які залучені, а також усім нашим воїнам, усім фахівцям – усім, хто розвиває безпілотний компонент для нашої армії, для всіх наших Сил. Окремо доповідав сьогодні Головком Олександр Сирський: фронт, наша присутність на Курщині та наша присутність в Білгородській області. Продовжуємо вести активні дії в прикордонних районах на території ворога, і це абсолютно справедливо – війна повинна повертатися туди, звідки вона прийшла. Головна мета, як і раніше, – максимально захистити нашу землю, захистити наші громади на Сумщині, на Харківщині від російських окупантів. Головком доповідав про активність наших підрозділів саме по лінії кордону, також у так званій сірій зоні та безпосередньо на території ворога. Важливо, що завдяки хоробрості та завдяки стійкості наших воїнів на Курщині, завдяки всій Курській операції вдалося зменшити тиск на інших напрямках фронту, зокрема на Донеччині. Абсолютно важливо по фронту й надалі знищувати російську техніку, всю логістику, якою користується окупант. Я вдячний кожному нашому підрозділу, який забезпечує цей результат, завдає втрат окупанту й захищає наші українські позиції. Я дякую 57-й окремій мотопіхотній бригаді, яка майже рік тримає позиції у Вовчанську. Також 25-та окрема повітрянодесантна бригада, 1-й і 425-й штурмові полки, які захищають Покровський напрямок. Дякую вам, воїни! Дякую за ваші результати! Відзначу й 32-гу окрему механізовану бригаду, Покровський напрямок – дякую. І ще – Білгородська область. Активні дії цими днями – 225-й штурмовий полк. Молодці, хлопці! Пишаюся кожним і кожною, хто б’ється заради України! Обов’язково треба допомагати Силам оборони та безпеки, нашому виробництву зброї, нашій державі. Тільки Україна, яка має силу, буде завжди мати й волю. І ще одне. Міністр закордонних справ України доповідав сьогодні щодо комунікації з нашими партнерами, щодо всіх заходів у відповідь на продовження жорстоких російських ударів. Ми працюємо на всіх рівнях. Росія повинна відповідати за цю війну. І це буде – у будь-якій доступній формі. Працюємо й щодо нових оборонних пакетів для України – готуємо відповідні новини. Слава Україні!"