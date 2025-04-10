Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження та виснажуючи по всій лінії фронту.

Від початку цієї доби відбулося 111 бойових зіткнень.

Російські загарбники завдали 62 авіаційних удари, застосувавши 105 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1068 дронів-камікадзе та здійснили майже 5000 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

На Харківському напрямку впродовж дня наші війська відбивали чотири атаки противника в районах Вовчанська, Глибокого, Кам’янки, Фиголівки. Два боєзіткнення досі тривають.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили два штурми у районі Загризового та Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 21 раз атакували позиції українців в районах населених пунктів Надія, Катеринівка, Мирне, Сергіївка, Нове, Колодязі та в напрямках Греківки і Новомихайлівки. Дотепер тривають 11 боєзіткнень.

Шість штурмових дій ворога в напрямку Білогорівки, Григорівки та Верхньокам’янського відбили українські захисники на Сіверському напрямку.

На Краматорському напрямку наразі зафіксовано два бойових зіткнення поблизу Часового Яру, з яких одне триває дотепер.

На Торецькому напрямку росіяни 15 разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували поблизу Торецька, Дружби, Дачного, Леонідівки та Щербинівки. Наразі триває одне боєзіткнення.

Від початку цієї доби на Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 26 раз намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Калинове, Шевченко, Зелене Поле, Єлизаветівка, Андріївка, Лисівка, Котлине, Котлярівка та Богданівка. Дотепер тривають три боєзіткнення.

Сьогодні на цьому напрямку українські воїни знешкодили 232 окупанти, 128 з них — безповоротно. Також знищено один танк, шість бойових машин піхоти, одну БРМ, дев’ять автомобілів, чотири мотоцикли, два термінали супутникового зв’язку, дві гармати, також пошкоджено одну гармату, два мотоцикли та одну бойову машину піхоти окупантів.

На Новопавлівському напрямку ворог три рази атакував поблизу Костянтинополя та в напрямку н.п Багатир. Дві атаки уже відбито.

На Гуляйпільському напрямку противник здійснив п’ять атак у районі Новосілки та в напрямку Шевченко. Гуляйполе російські окупанти атакували КАБами та НАРами.

На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили шість ворожих штурмів в районі Степового, Малих Щербаків, Лобкового та Щербаків.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України протягом доби відбили 19 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 46 авіаційних ударів із застосуванням 74 керованих бомб, а також здійснив 351 артилерійський обстріл позицій наших військ та населених пунктів, зокрема вісім — із реактивних систем залпового вогню.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

Сьогодні слід відзначити відважних воїнів 105-го прикордонного загону імені князя Володимира Великого, 31-ої окремої механізованої бригади, 34-ої окремої бригади берегової оборони, які ефективно протистоять натиску противника.