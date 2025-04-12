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Аль-Ахлі не хочу відпускати іспанця, попри нові спроби його повернення до Європи.

Ситуація навколо майбутнього молодого центрального півзахисника Аль-Ахлі Габрі Вейги знову на слуху, оскільки він може у найближчому майбутньому повернутися до Європи.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, європейські топклуби продовжують проявляти інтерес до 22-річного іспанця, однак у Аль-Ахлі є свої плани на хавбека та має намір зберегти його у своєму складі.

Саудівський клуб уже відхиляв запити на трансфер Вейги в січні, вважаючи його ключовим гравцем проєкту.

У нинішньому сезоні Габрі Вейга набрав 13 результативних дій у 36 матчах поточного сезону, включаючи 8 голів та 5 асистів.