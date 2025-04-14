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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 13 квітня 2025 року.

Завершилася 1145 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

🔸 Окупанти атакували Суми двома балістичними ракетами. Під атакою опинилася цивільна інфраструктура міста. Наразі відомо про 34 загиблі людини, двоє з яких — діти. Ще 117 людей зазнали поранень.

🔸 Країн, які готові відправити свої війська в Україну, більше, ніж шість, про що раніше повідомляли медіа — розповів міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

🔸 Сили безпілотних систем показали відео випробування української лазерної зброї «Тризуб».

🔸 Представники української громади зірвали на книжковому фестивалі в Парижі автограф-сесію головної редакторки французької редакції пропагандистської мережі Russia Today Ксенії Федорової.

🔸 Дональд Трамп заявив, що переговори щодо припинення війни в Україні йдуть "непогано".

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

На Харківському напрямку ворог двічі атакував поблизу населених пунктів Вовчанськ та Вовчанські Хутори.

Чотири рази ворог намагався йти вперед на наші позиції на Куп’янському напрямку, поблизу Петропавлівки, Нової Кругляківки та Загризового.

На Лиманському напрямку за сьогодні українські захисники відбили 20 російських атак в районах Сергіївки, Катеринівки, Рідкодуба, Новомихайлівки, Зеленої Долини, Греківки, Торського та Нового.

Тривають два боєзіткнення в районі Верхньокам’янського на Сіверському напрямку.

На даний час на Краматорському напрямку відбулося шість ворожих атак. Ворог атакує в районі Часового Яру та Предтечиного. Дотепер тривають два боєзіткнення.

На Торецькому напрямку наші військові відбивали 15 ворожих атак в районах Торецька, Озарянівки, Дружби та Леонідівки. 11 атак зупинено Силами оборони, чотири — тривають.

На Покровському напрямку впродовж цієї доби агресор 38 разів атакував наші позиції в районах населених пунктів Суха Балка, Тарасівка, Водяне Друге, Єлизаветівка, Котлине, Новосергіївка, Богданівка, Андріївка та в бік Старої Миколаївки. Шість боєзіткнень досі тривають. Авіація агресора завдала авіаударів КАБами по Новій Полтавці.

За попередніми підрахунками, сьогодні окупанти на Покровському напрямку втратили 196 осіб вбитими та пораненими. Наші воїни знищили три міномети, вісім розвідувальних БпЛА, 13 одиниць автомобільної техніки, сім мотоциклів, одну самохідну артилерійську установку, десять терміналів супутникового зв’язку та два пункти управління БпЛА окупантів. Також українські захисники уразили танк, автомобіль, гармату та бойову броньовану машину ворога.

На Новопавлівському напрямку наші оборонці відбили шість ворожих атак. Ворог намагався прорватися поблизу Костянтинополя. Дотепер триває одне боєзіткнення.

На Гуляйпільському напрямку наші захисники відбили 11 атак в районах Новополя та Привільного, Вільного Поля та Шевченка. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Новопіль, Зелене Поле, Шевченко, Червоне, Малинівка та Гуляйполе.

На Оріхівському напрямку наші оборонці успішно відбили три атаки загарбників в районах Степового, Щербаків та Малих Щербаків. Ворог завдав авіаударів в районах Кам’янського та Степногірська.

На Придніпровському напрямку агресор здійснив одну невдалу спробу просунутись вперед, крім того, завдав авіаційного удару по Іванівці.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курщині, де наші війська за сьогодні відбили 18 атак противника. Російські загарбники завдали 32 авіаударів, застосувавши 53 керовані авіабомби, та здійснили 436 артилерійських обстрілів, зокрема 14 — із реактивних систем залпового вогню.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Жахливий удар російської балістики по Сумах. Ворожі ракети вдарили по звичайній міській вулиці, по звичайному життю: будинки, освітні заклади, машини на вулиці… І це в день, коли люди йдуть до церков: Вербна неділя, свято Входу Господнього в Єрусалим.

За попередніми даними, йдеться про десятки загиблих та поранених мирних жителів. Тільки сволота так може діяти. Забираючи життя у звичайних людей. Мої співчуття рідним і близьким. Зараз триває рятувальна операція. Всі необхідні служби працюють.

Потрібна жорстка реакція світу. Сполучених Штатів, Європи, усіх у світі, хто хоче закінчення цієї війни і вбивств. Росія хоче саме такого терору й затягує цю війну. Без тиску на агресора мир неможливий. Розмови ще ніколи не зупиняли балістику та авіабомби. Потрібне таке ставлення до Росії, на яке заслуговує терорист. Дякую всім, хто з Україною й допомагає нам захищати життя".

Віримо у Збройні Сили України та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!