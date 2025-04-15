🔸 Трамп заявив, що йому сказали, що росія "зробила помилку", коли вдарила по місту Суми
🔸 Двоє громадян Китаю, які воювали на боці росії і яких захопили в полон українські військові, відкинули причетність Пекіна до їхнього відправлення на війну
🔸 Трамп усе ж назвав путіна одним із винних у війні в Україні. Однак відповідальність він також поклав на Зеленського та свого попередника Джо Байдена
🔸 Зеленський підписав закон, який дозволить наполовину зменшити суму штрафу за неоновлені військово-облікові дані та ухиляння від служби
🔸 Очільник Сумської ОВА Володимир Артюх стверджує, що не був ініціатором заходу, на якому нагороджували військових 117 бригади. Під час події росіяни вдарили по Сумах ракетами
ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)
Загалом, від початку цієї доби відбулося 82 бойових зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневих уражень.
Сьогодні російські загарбники завдали по позиціях наших військ та населених пунктах 86 авіаційних ударів, скинувши при цьому 117 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 1114 дронів-камікадзе та здійснили майже п’ять тисяч обстрілів.
На Куп’янському напрямку агресор намагався йти вперед в напрямку Нової Кругляківки, де українські захисники зупинили цю атаку ворога.
На Лиманському напрямку російські загарбники 20 разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Надія, Нове, Катеринівка, Греківка, Зелена Долина, Торське, Білогорівка та Григорівка. Два боєзіткнення тривають дотепер.
На Сіверському напрямку наші захисники відбили дві атаки окупаційних військ поблизу Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки, ще одне боєзіткнення досі триває.
На Краматорському напрямку ворог чотири рази атакував позиції наших захисників поблизу населених пунктів Часів Яр, Андріївка та в напрямку Майського. Наразі триває одне боєзіткнення.
Одинадцять разів росіяни штурмували позиції українських підрозділів на Торецькому напрямку в районах населених пунктів Озарянівка та Торецьк. Усі ворожі атаки успішно відбиті нашими оборонцями.
На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник намагався просуватись вперед у районах населених пунктів Суха Балка, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Котлярівка, Богданівка та Андріївка. Наші захисники зупинили 26 штурмових дій противника, два боєзіткнення тривають.
Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 350 окупантів, з них 166 — безповоротно. Також знищено два танки, одну артилерійську систему, одну РСЗВ, 34 одиниці автомобільної техніки, 14 БпЛА, два пункти управління БпЛА та два склади боєприпасів. До того ж, пошкоджено шість гармат та сім автомобілів росіян.
На Новопавлівському напрямку ворог сім разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Костянтинопіль та Розлив. Досі триває одне боєзіткнення.
На Оріхівському напрямку наші оборонці відбивають сім ворожих штурмів у напрямках населених пунктів Степове, Лобкове та Малі Щербаки. Авіаційних ударів зазнав населений пункт Новоандріївка.
На Придніпровському напрямку наші оборонці зупинили дві спроби противника наблизитись до наших позицій.
На Курському напрямку з початку доби відбулося 17 боїв, два з яких тривають дотепер. Крім того, ворог завдав 48 авіаційних ударів, скинувши 76 керованих бомб, та здійснив 379 артилерійських обстрілів.
На Харківському та Гуляйпільському напрямках ворог наступальних дій не проводив.
Сьогодні варто відзначити воїнів 95-ї окремої десантно-штурмової бригади та 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому значних втрат у живій силі та техніці.
ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО
"Дорогі українці, українки!
Сьогодні весь день у Сумах тривають роботи після вчорашнього удару російської балістики – розбирають завали. Майже 40 поранених досі в лікарнях, і серед них діти, 11 людей у важкому стані, лікарі намагаються зробити все, щоб допомогти – щоб урятувати життя. Дуже важливі зараз усі прояви підтримки – кожен лідер, кожна країна, усі дипломатичні представники, які висловились, – ми всіх бачимо, чуємо. Тридцять п’ять людей були вбиті одним цим російським ударом – мої співчуття всім рідним та близьким. Сто дев’ятнадцять людей поранені. І це тільки один удар.
Вже 34 дні тому Україна відповіла позитивно на американську пропозицію повного та безумовного припинення вогню – усіх таких ударів, як по Сумах, як по Кривому Рогу, як по Дніпру, як по Куп’янську та Бериславу, як по всьому фронту. І вже 34 дні зберігається відверта російська відмова від припинення вогню. Зараз – так само, як протягом років, – Путін зосереджений на продовженні війни. Зосереджений на ось таких ударах – на вбивствах. Російські державні пропагандисти готують свою аудиторію до того, що перемовини й дипломатія не дадуть результату. І причина цього тільки одна – вони там, у Москві, зараз не бояться. І якщо не буде достатньо сильного тиску на Росію, вони й надалі робитимуть те, до чого вони звикли – надалі воюватимуть. Це вже стало російською державною звичкою – воювати проти сусідів, експортувати ненависть і знищувати життя. Ми всі хочемо, щоб це припинилося. Мир потрібен, і має бути тривалим. Саме тому Україна завжди конструктивно працює з партнерами в усіх форматах, які можуть дати безпеку і які можуть відновити мир. Ми не просто готові до миру швидко – Україна не хотіла жодної секунди цієї війни, і кожного дня Україна захищає життя.
Зараз, після удару по Сумах, майже 50 держав і міжнародних організацій висловилися на підтримку України. Лідери країн, глави урядів, очільники дипломатичних відомств – я хочу подякувати кожному та кожній. Світ знає правду – що відбулось і хто винен. І коли війна завершиться, світ абсолютно чітко знатиме, що це сталося, бо Росію як агресора примусили до миру. Агресора, який прийшов на українську землю у 2014 році. Одинадцять років тому. І для всіх важливо, щоб це не зайняло ще роки.
Сьогодні я провів Ставку: ми продовжуємо розвиток нашої армії – формування корпусної системи. Були відповідні доповіді. Також готуємо з партнерами основу для безпекового контингенту – контингенту за участі партнерів, який буде підтримувати мир після цієї війни. Цього тижня заплановані зустрічі щодо цього – щодо контингенту. І також сьогодні спланували нашу зовнішньополітичну роботу на найближчі тижні – ми працюємо заради ППО для України, заради стійкості нашої держави та Сил оборони й заради того, щоб дипломатія нарешті почала давати плоди.
Слава Україні!"
Віримо у Збройні Сили України та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!