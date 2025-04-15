Завершилася 1146 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

🔸 Трамп заявив, що йому сказали, що росія "зробила помилку", коли вдарила по місту Суми

🔸 Двоє громадян Китаю, які воювали на боці росії і яких захопили в полон українські військові, відкинули причетність Пекіна до їхнього відправлення на війну

🔸 Трамп усе ж назвав путіна одним із винних у війні в Україні. Однак відповідальність він також поклав на Зеленського та свого попередника Джо Байдена



🔸 Зеленський підписав закон, який дозволить наполовину зменшити суму штрафу за неоновлені військово-облікові дані та ухиляння від служби

🔸 Очільник Сумської ОВА Володимир Артюх стверджує, що не був ініціатором заходу, на якому нагороджували військових 117 бригади. Під час події росіяни вдарили по Сумах ракетами