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Пропонуємо вашій увазі котирування букмекерів на результати головного клубного турніру Європи.

Ліга чемпіонів вийшла на фінішну пряму й зовсім незабаром стануть відомі спочатку фіналісти, а згодом й переможець турніру. В півфінал вийшли представники з різних країн: у 1/2 Парі Сен-Жермен гратиме проти лондонського Арсеналу, а Барселона протистоятиме Інтеру.

Розповідаємо вам про котирування на переможця Ліги чемпіонів. Так, фаворитом турніру наразі вважається Барселона. Поставити на перемогу каталонців можна з коефіцієнтом 3.0-3.2. Також високо оцінюються шанси Парі Сен-Жермен. Успішний прогноз на чемпіона Франції примножить ваші гроші у 3.0-3.3 рази.

Прихильники англійського футболу можуть підтримати Арсенал. Букмекери оцінили потенційний успіх "канонірів" показником 3.5-3.8. Найменше букмекери вірять в перемогу Інтера. Так, на команду Сімоне Індзагі можна поставити з коефіцієнтом 5.0-5.5.

Пишіть свої думки в коментарях щодо переможця поточного розіграшу Ліги чемпіонів.