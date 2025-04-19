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Трагічні новини з Хорватії.

Колишній півзахисник французького Монако та збірної Хорватії Нікола Покривач загинув в наслідок дорожньо-транспортної пригоди. Про це повідомляє офіційний сайт федерації футболу Хорватії.

"З 2015 року Покривач успішно боровся з важкою хворобою, яка змусила його піти з професійного футболу, проте незабаром він відновив свою футбольну діяльність у кількох клубах нижчих ліг, що тільки підтвердило його незгасну любов до гри у футбол", — йдеться в заяві хорватської федерації футболу.

"Неможливо знайти слова розради в такий шокуючий і неймовірно сумний момент, коли ми втратили молоде життя. Я можу тільки висловити свої найглибші співчуття сім'ї та близьким Ніколи у зв'язку з цією непоправною втратою. Хорватська футбольна сім'я будуть із ними в ці найважчі моменти. Нікола був великим футболістом, який жив футболом до останньої миті в цьому світі і проявив величезну мужність у житті, подолавши страшну хворобу. Це велика втрата для нашої футбольної спільноти й особливо болюча для родини. Наші молитви з Ніколою та його родиною", — сказав президент федерації футболу Хорватії Маріян Кустич.

Загалом він зіграв 15 матчів за дорослу збірну Хорватії, а на клубному рівні виступав за Вартекс, Динамо Загреб, Монако, Ред Булл Зальцбург, Інтера Запрешич, Рієка, Шахтар Караганда, Маккабі Петах-Тікви та Славен Белупо.

На момент загибелі Покривачу було 39 років.