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Нікола Покривач помер у віці 39 років.

Колишній півзахисник збірної Хорватії Нікола Покривац загинув у віці 39 років в результаті ДТП. Про це повідомляє прес-служба Хорватського футбольного союзу.

Смертельна ДТП для 39-річного хорвата сталася поблизу міста Карловац, коли колишній гравець "клітчастих" повертався з тренування додому. В автокатастрофу потрапили чотири машини.

За свою кар'єру Покривац виступав за Динамо Загреб, РБ Зальцбург, Монако, Шахтар Караганду, Рієку, Вартекс, Славен, Інтер Запрешич та Тігар.

Також на рахунку Ніколи 15 матчів за збірну Хорватії, разом із якою він дійшов до чвертьфіналу Євро-2008.

Додамо, що у 2015 році Покривац розпочав боротьбу з раком, через що йому довелося залишити професійний футбол. Через кілька років він подолав страшну хворобу.