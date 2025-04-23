Україна готова йти на безумовне припинення вогню та надалі брати участь у переговорах про тривалий мир у будь-якому форматі. Про це Президент Володимир Зеленський заявив під час брифінгу для представників ЗМІ.

Глава держави наголосив, що Україна підтримала пропозицію США про повне, безумовне припинення вогню. Це передбачає, що жодна зі сторін не повинна висувати умов.

"Припинення вогню – значить немає ніяких ударів по нашій території і, відповідно, немає дзеркальних відповідей. Якщо не б’ємо по енергетиці, то не б’ємо по енергетиці у відповідь. І, відповідно, якщо не йдуть удари далекобійною зброєю, Росія не використовує далекобійну зброю – Україна не використовує далекобійну зброю. Якщо ми готові до безумовного припинення вогню – це тиша на морі, у небі, на фронті, тобто на землі, – Україна готова до відповідних кроків", – наголосив Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що можливість перейти до цього кроку залежить лише від бажання Володимира Путіна. Зокрема, на Великдень усі зрозуміли, хто є єдиною причиною війни: коли Росія захотіла зменшити кількість ударів, вона це зробила. Утім, попри те, що російська армія не застосовувала далекобійної зброї, на багатьох ділянках фронту тривали бої, були штурмові дії та використання FPV-дронів.

Глава держави наголосив, що саме припинення вогню має стати першим кроком до справедливого й тривалого миру. Після цього Україна готова перейти до переговорів з РФ у будь-якому форматі.

"У будь-якому форматі, тому що ми вже будемо вірити, що маємо хоч якийсь результат, що Росія дійсно готова. Готова до реальних кроків, до результату. Що це серйозні люди, серйозні кроки, а не інфантильність чергова", – зауважив Володимир Зеленський.