Завершилася 1155 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

🔸 У Лондоні мала відбутися зустріч представників України, Великої Британії, Франції та США для обговорення "мирного врегулювання" війни. На тлі повідомлень про те, що Київ не погоджується з умовами, які пропонує Вашингтон, від поїздки відмовився Марко Рубіо. Так, замість багатосторонніх переговорів на високому рівні, відбулися технічні консультації між Україною та її європейськими партнерами.

🔸 Мирний план США включає визнання Криму російським та пропозицію заморозити війну по нинішній лінії фронту — пише Telegraph. Також є й інші пункти, зокрема Україна має відмовитись від НАТО, а росія — від повного контролю над Херсонською та Запорізькою областями.

🔸 Дональд Трамп заявив, що Україна "втратила Крим багато років тому" і тепер це "навіть не є предметом обговорення". Також президент США розкритикував Володимира Зеленського на тлі заяви про те, що Крим — це Україна. Трамп вважає, що це шкодить процесу щодо замороження війни з росією.

🔸 Володимир Зеленський у відповідь нагадав про Кримську декларацію 2018 року, опублікувавши її у своїх соцмережах. У ній США відкинули спробу росії анексувати Крим та зобов’язалися підтримувати цю політику до відновлення територіальної цілісності України. Декларацію ухвалили, коли президентом Сполучених Штатів, як і зараз, був Дональд Трамп.

🔸 росіяни атакували Марганець на Дніпропетровщині — вдарили FPV-дроном по автобусу із працівниками підприємства. Унаслідок атаки загинули 9 людей та постраждали ще 54.

🔸 ЗСУ вдарили по заводу з виробництва ударних безпілотників у Татарстані — це за 1054 км від України.