Завершилася 1155 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

🔸 У Лондоні мала відбутися зустріч представників України, Великої Британії, Франції та США для обговорення "мирного врегулювання" війни. На тлі повідомлень про те, що Київ не погоджується з умовами, які пропонує Вашингтон, від поїздки відмовився Марко Рубіо. Так, замість багатосторонніх переговорів на високому рівні, відбулися технічні консультації між Україною та її європейськими партнерами.

🔸 Мирний план США включає визнання Криму російським та пропозицію заморозити війну по нинішній лінії фронту — пише Telegraph. Також є й інші пункти, зокрема Україна має відмовитись від НАТО, а росія — від повного контролю над Херсонською та Запорізькою областями.

🔸 Дональд Трамп заявив, що Україна "втратила Крим багато років тому" і тепер це "навіть не є предметом обговорення". Також президент США розкритикував Володимира Зеленського на тлі заяви про те, що Крим — це Україна. Трамп вважає, що це шкодить процесу щодо замороження війни з росією.

🔸 Володимир Зеленський у відповідь нагадав про Кримську декларацію 2018 року, опублікувавши її у своїх соцмережах. У ній США відкинули спробу росії анексувати Крим та зобов’язалися підтримувати цю політику до відновлення територіальної цілісності України. Декларацію ухвалили, коли президентом Сполучених Штатів, як і зараз, був Дональд Трамп. 

🔸 росіяни атакували Марганець на Дніпропетровщині — вдарили FPV-дроном по автобусу із працівниками підприємства. Унаслідок атаки загинули 9 людей та постраждали ще 54.

🔸 ЗСУ вдарили по заводу з виробництва ударних безпілотників у Татарстані — це за 1054 км від України.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)


Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту.
Загалом, від початку цієї доби відбулося 124 боєзіткнення.
 
Російські загарбники завдали одного ракетного та 76 авіаційних ударів, застосували чотири ракети і скинули 74 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1128 дронів-камікадзе та здійснили 4649 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.
 
На Харківському напрямку сьогодні ворог чотири рази атакував поблизу населених пунктів Вовчанськ та Вовчанські Хутори.
 
На Куп’янському напрямку противник проводив штурм позицій наших оборонців у районі Загризового.
 
На Лиманському напрямку з початку доби російські загарбники 20 разів атакували позиції українців неподалік населених пунктів Нове, Греківка, Надія та Рідкодуб. Чотири боєзіткнення не вщухають до цього часу.
 
Сили оборони зупинили дев’ять наступальних дій загарбників поблизу Білогорівки та Верхньокам’янського на Сіверському напрямку, ще три боєзіткнення досі тривають.
 
На Торецькому напрямку росіяни 25 разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували в районах населених пунктів Дачне, Кримське, Торецьк та Леонідівка. Наші оборонці успішно відбили 21 атаку, бої тривають.
 
Від початку цієї доби на Покровському напрямку росіяни 43 рази намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Калинове, Зелене Поле, Новоторецьке, Єлизаветівка, Лисівка, Відродження, Звірове, Успенівка, Надіївка, Котлярівка та Андріївка, до цього часу тривають чотири боєзіткнення.
Сили оборони стримують ворожі штурми, противник зазнає значних втрат — сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 349 окупантів, 174 з них — безповоротно. Також знищено сім одиниць автомобільної техніки, антену БпЛА, 20 мотоциклів, п’ять БпЛА, наземний дрон та окопний РЕБ окупантів. Крім того, пошкоджено чотири одиниці автомобільної техніки, три мотоцикли, три гармати та два міномети загарбників.
 
На Новопавлівському напрямку українські підрозділи зупинили 13 ворожих штурмових дій поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Розлив, Рівнопіль та Новодарівка, ще одна атака противника триває дотепер.
 
На Оріхівському напрямку окупанти тричі намагалися йти вперед в районах Степового, Щербаків та Лобкового, триває бій. Авіація противника завдала ударів КАБами по районах Степногірська та Новоандріївки.
 
На Придніпровському напрямку ворог мав одну марну спробу пройти вперед.
 
Сили оборони України продовжують стримувати противника на Курському напрямку, де загарбник протягом доби провів 23 штурмові дії на позиції українських підрозділів. Ворог завдав 16 авіаційних ударів, скинувши при цьому 30 керованих бомб, та здійснив 383 артилерійських обстріли, 19 з яких – із реактивних систем залпового вогню.
 
На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.
 
Сьогодні варто відзначити воїнів 27-го полку Національної гвардії України та 31-ї окремої механізованої бригади, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Сьогодні було багато емоцій. Але добре, що п'ять країн зустрілися, щоб наблизити мир. Україна, США, Велика Британія, Франція та Німеччина. Сторони висловили свої погляди та з повагою сприйняли позиції одна одної. Важливо, що кожна сторона не просто була присутньою, але й працювала змістовно.
 
Американська сторона поділилася своїм баченням. Україна та інші європейці представили свої напрацювання. І ми сподіваємося, що саме така спільна робота приведе до тривалого миру. Ми вдячні партнерам. Україна завжди діятиме відповідно до своєї Конституції, і ми абсолютно впевнені, що наші партнери, зокрема США, діятимуть згідно зі своїми сильними рішеннями".
 