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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 24 квітня 2025 року.

Завершилася 1156 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

🔸 Окупанти атакували Київ ракетами та дронами. Найбільше постраждав Святошинський район. Наразі підтверджена загибель 12 людей. Ще 90 — поранені.

🔸 В Україну повернули тіло журналістки Вікторії Рощиної, яка працювала на hromadske. Це сталося ще наприкінці лютого. В Офісі генпрокурора повідомили, що на тілі Рощиної виявили численні ознаки катування та жорстокого поводження.

🔸 Трамп відреагував на масований російський обстріл Києва та закликав путіна припинити обстріли.

🔸 На аеродромі в Ростові-на-Дону знищили російський винищувач Су-30СМ — повідомили в ГУР МО.

🔸 На Тернопільщині почали ексгумацію останків поляків, які загинули під час Волинської трагедії — RMF FM.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту. Загалом від початку цієї доби відбулося 133 боєзіткнення.

Російські загарбники залучили для ураження 72 ракети різного типу, а також завдали 72 авіаційних ударів, застосувавши 125 КАБ. Крім цього, росіяни задіяли для ураження 1223 дрони-камікадзе та здійснили 4578 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Харківський напрямок: противник завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Рідкодуб та Путникове.

Куп’янський напрямок: ворог здійснив чотири штурми позицій наших оборонців у районах Нової Кругляківки, Загризового та в бік Богуславки. Наразі триває одне боєзіткнення.

Лиманський напрямок: з початку доби російські загарбники 14 разів атакували позиції українців поблизу Нового Колодязя, Торського, Ямполівки та в напрямках Ольгівки, Рідкодуба й Нового Миру. Наразі українські захисники відбивають чотири атаки противника.

Сіверський напрямок: сили оборони зупинили сім наступальних дій загарбників поблизу Білогорівки, у бік Верхньокам’янського та Григорівки. Дотепер точиться одне боєзіткнення.

Краматорський напрямок: наразі зафіксовано 13 боєзіткнень у районах Часового Яру, Андріївки та в бік Білої Гори, Предтечиного й Диліївки. Одне боєзіткнення триває. Авіаційного удару зазнав населений пункт Краматорськ.

Торецький напрямок: росіяни 14 разів атакували позиції Сил оборони. Зусилля наступу окупанти сконцентрували в районах Торецька, Леонідівки та в бік Диліївки і Новоспаського. Наразі триває шість боєзіткнень.

Покровський напрямок: від початку доби росіяни 51 раз намагалися прорвати нашу оборону. Бої тривають у районах 25 населених пунктів. Наразі тривають 12 боєзіткнень. Авіаційних ударів зазнали 10 населених пунктів. Ворог зазнав значних втрат — знешкоджено 216 окупантів (109 з них — безповоротно), знищено 12 одиниць автомобільної техніки, сім мотоциклів, чотири антени БпЛА, два спостережні комплекси “Муром-М”, п’ять БпЛА та один супутниковий термінал.

Новопавлівський напрямок: українські підрозділи зупинили вісім штурмів ворога поблизу Костянтинополя, Привільного та в бік Розливу. Ворог завдав авіаудару по району населеного пункту Багатир.

Гуляйпільський напрямок: ворог завдав авіаударів по району Гуляйполя.

Оріхівський напрямок: ворог вісім разів намагався просунутися поблизу Новоданилівки, Малі Щербаки, Степового, Щербаків та в бік Малої Токмачки. Одне боєзіткнення триває. Авіаційного удару зазнав Приморське.

Придніпровський напрямок: наші воїни зупинили три спроби просування ворога.

Курський напрямок: сили оборони ведуть операцію, ворог провів 27 штурмів позицій українських підрозділів. Наразі триває два боєзіткнення. Було завдано 12 авіаударів (18 КАБ), здійснено 315 артобстрілів, з них чотири — із РСЗВ.

Інші напрямки: ситуація без суттєвих змін.

Сьогодні відзначено воїнів 47-ї окремої механізованої бригади, 65-ї окремої механізованої бригади та 40-ї окремої бригади берегової оборони, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Зараз у Києві ще триває розбір завалів після російського ракетного удару. Рідні й близькі людей, які можуть бути під завалами будинку, там – на місці рятувальної операції. Рятувальники, екстрені служби, усі, хто допомагає, працюватимуть, поки не з’ясують долю кожної людини, яка могла постраждати.

За попередньою інформацією, росіяни застосували балістичну ракету виробництва Північної Кореї. Наші спецслужби перевіряють усі деталі.

Якщо інформація про виробництво цієї ракети в Північній Кореї підтвердиться, це стане черговим доказом злочинності союзу Росії та Пхеньяна. Вони вбивають людей і знущаються з життя разом – тільки в цьому сенс їхньої співпраці. Росія постійно застосовує таку зброю – ракети, артилерію. Натомість Пхеньян отримав можливість у реальних умовах війни робити свою зброю більш смертоносною.

Жодна країна світу не має залишатися наодинці проти таких загроз. Тільки за сьогодні російська армія в масованому ударі проти наших міст, проти наших цивільних застосувала більш ніж 200 засобів ураження – ракет і ударних дронів. Станом на цей час більше 100 людей поранено, 12 людей убиті. Мої співчуття...

Потрібен реальний тиск на Росію, щоб це припинилося. Навіть у розпал міжнародних дипломатичних зусиль, щоб зупинити цю війну, Росія продовжує вбивати цивільних. Це означає, що Путін не боїться.

Потрібне повне й безумовне припинення ударів, і Росія повинна піти на це. Потрібно справедливо завершити цю війну. І щоб реально гарантувати безпеку нашим людям, ми потребуємо зміцнення нашого повітряного щита. Дякую всім у світі, хто допомагає.

Співпраця держав, які цінують людей і життя, має зупиняти союзи вбивць".

Віримо у Збройні Сили України та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!