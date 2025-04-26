До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 25 квітня 2025 року.
Дональд Трамп, Getty Images
26 квітня 2025, 01:00
Завершилася 1157 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.
ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА
ГОЛОВНІ НОВИНИ
🔸 Reuters опублікувало повний текст пропозицій США для врегулювання російсько-української війни. План передбачає, що росія має віддати під контроль України окуповану частину Харківщини.
🔸 Україна на переговорах у Лондоні окреслила три принципові позиції для мирного врегулювання російсько-української війни — заявив зречник МЗС Георгій Тихий. Так, Тихий наголосив, що Україна ніколи не визнає жодну частину своєї території як російську. Крім того, Україна ніколи не погодиться на будь-яке обмеження своїх Збройних сил, оборонних спроможностей, оборонної промисловості чи військової допомоги від партнерів. Також Україна вважає, що жодна третя країна не має права накласти вето на членство в НАТО чи ЄС
🔸 Спецпосланець США Стів Віткофф провів перемовини з путіним у Кремлі.
🔸 Під Москвою від вибуху автомобіля загинув посадовець російського Генштабу — повідомляють росЗМІ
🔸 Трамп поскаржився, що Україна досі не підписала угоду про надра. За словами президента США, Київ "запізнюється щонайменше на три тижні"
🔸 Якщо наступного тижня не буде досягнуто угоди, Трамп погрожує вийти з переговорів, — The Times На думку президента США, у України немає іншого вибору, окрім як визнати окуповані території за росією. Зеленський тим часом заявив, що хоче від США "як мінімум" таких самих гарантій безпеки, як і для Ізраїлю
ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)
Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту.
Загалом від початку цієї доби відбулося 116 боєзіткнень. російські загарбники завдали 90 авіаційних ударів, застосувавши 166 КАБ. Крім цього, росіяни задіяли для ураження 1116 дронів-камікадзе та здійснили 4485 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.
На Харківському напрямку противник завдав авіаційного удару по району населеного пункту Мала Вовча.
На Куп’янському напрямку ворог здійснив чотири штурми позицій наших оборонців у районі Нової Кругляківки.
На Лиманському напрямку з початку доби російські загарбники 11 разів атакували позиції українців в бік Рідкодуба, Дружелюбівки, Новосергіївки, Нового Миру, Серебрянки та поблизу Новоєгорівки, Нового, Торського. Наразі українські захисники відбивають чотири атаки противника.
Сили оборони зупинили дві наступальні дії загарбників у бік Григорівки на Сіверському напрямку.
На Краматорському напрямку наразі зафіксовано п’ять боєзіткнень у районі Часового Яру та в напрямку Маркового і Білої Гори. Один бій триває до цього часу.
На Торецькому напрямку росіяни 13 разів атакували позиції Сил оборони. Зусилля наступу окупанти сконцентрували в районі Дачного, Торецька та в напрямку Плещіївки, Щербинівки, Диліївки. Наразі триває одне боєзіткнення.
Від початку цієї доби на Покровському напрямку росіяни 31 раз намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Єлизаветівка, Преображенка, Андріївка, Стара Миколаївка, Лисівка, Котлине, Новоолександрівка та в напрямку Миролюбівки, Романівки, Малинівки. До цього часу тривають шість боєзіткнень.
Сили оборони стримують ворожі штурми, противник зазнає значних втрат — сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 137 окупантів, 65 з них — безповоротно. Також знищено 13 одиниць автомобільної техніки, два мотоцикли, дві гармати, крім того пошкоджено дві гармати російських окупантів.
На Новопавлівському напрямку українські підрозділи зупинили 12 ворожих штурмів позицій наших військ поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Веселе, Новосілка, Привільне та в напрямку Вільного Поля, Одрадного. Ще чотири боєзіткнення тривають до цього часу. Авіаударів зазнали Багатир, Новопіль, Новодарівка та Олексіївка.
На Гуляйпільському напрямку ворог завдав авіаційних ударів по району Гуляйполя.
На Оріхівському напрямку ворог чотири рази намагався просунутися поблизу населених пунктів Новоданилівка та Степове.
На Придніпровському напрямку відбулось одне боєзіткнення з противником. Авіаційних ударів зазнали Козацьке та Антонівка.
Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку, де противник протягом доби провів 25 штурмів позицій українських підрозділів. Наразі триває одне боєзіткнення. Ворог завдав 12 авіаційних ударів, скинувши при цьому 18 керованих бомб, та здійснив 272 артилерійських обстрілів, вісім з яких — із реактивних систем залпового вогню.
На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.
Сьогодні варто відзначити воїнів 31-ої окремої механізованої бригади, 40-ої окремої бригади берегової оборони, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.
ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО
"Дорогі українці, українки!
Щойно провів засідання Ставки. Була сьогодні також окрема доповідь міністра оборони України. Найголовніше питання на сьогодні – ППО. Постачання в Україну систем ППО, постачання ракет для ППО. Наші домовленості з нашими партнерами. Контракти. Наша готовність виробляти ППО в Україні та перемовини щодо ліцензій. Були доповіді військових та урядовців.
Є завдання для Міністерства закордонних справ. Ми будемо намагатися досягти відповідної згоди також від Сполучених Штатів Америки – згоди щодо «петріотів» для України. Ми готові купити необхідну кількість систем «Петріот» для нашої держави. Не йдеться про благодійність. Ми запропонували конкретні варіанти угоди, щоб захистити наших людей. Я доручив дипломатам працювати активніше щодо відповіді стосовно «петріотів».
Сьогодні ми разом із дипломатичними представниками держав і міжнародних організацій, які працюють в Україні, були на місці удару балістики по Києву. Саме там, де вибух ракети забрав життя 12 наших людей. Мої щирі співчуття. Зруйновані звичайні будинки. Рятувальна операція тільки нещодавно закінчилась. Були на місці більш ніж 50 представників посольств та 11 представників міжнародних організацій. Ми разом ушанували пам’ять загиблих. Всі дипломати на власні очі побачили, кого атакує Росія своєю балістикою. Балістикою, яку вони отримують у Північній Кореї. Я дякую всім державам, які разом з Україною в таких обставинах, у такі моменти: Європа, Латинська Америка, Африка, Азія, Австралія й регіон Тихого океану, Північна Америка – усім партнерам хочу подякувати за підтримку зараз. Також – усім міжнародним організаціям, які допомагають нам, які допомагають нашій державі, які підтримують українців. І окремо я хочу подякувати також усім журналістам – українським та іноземним, кожному блогеру, подкастеру, усім, хто поширює у світі правду про те, що відбувається у нас, в Україні, і про те, як ми потребуємо миру.
Найближчими днями можуть відбутися дуже вагомі зустрічі – зустрічі, які повинні наблизити тишу для України. Потрібне безумовне припинення вогню. Потрібен реальний тиск на Росію, щоб вони сприйняли або американську пропозицію припинити вогонь і рухатися до миру, або нашу пропозицію – будь-яку, яка справді може спрацювати й гарантувати надійне, негайне та безумовне припинення вогню, а потім – достойний мир і гарантії безпеки. Дипломатія повинна спрацювати. І ми робимо все для того, щоб дипломатія стала справді змістовною й нарешті спрацювала. Нарешті".
Віримо у Збройні Сили України та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!