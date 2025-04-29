🔸 Україна та США домовилися, що в угоді про надра не зараховується американська допомога, надана попередньою адміністрацією Сполучених Штатів
🔸 Під час відбиття нападу російських дронів Україна втратила винищувач Су-27. Пілот літака зміг катапультуватися
🔸 В Іспанії, Португалії, а також у частині Франції та Андоррі трапилися масштабні відключення світла. Україна вже оголосила , що готова допомогти у відновленні стабільної роботи енергомереж
🔸 путін оголосив про нове "перемир’я" у дні святкування Дня памʼяті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Воно має запрацювати з півночі 8 травня і діятиме до півночі 11 травня.
🔸 "Чергова спроба маніпуляції": Володимир Зеленський прокоментував одностороннє перемир’я, яке оголосив путін напередодні Дня пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. "Чомусь усі повинні чекати 8 травня і тільки тоді припиняти вогонь, щоб забезпечити путіну тишу на час параду. Ми цінуємо життя людей, а не паради. Саме тому ми вважаємо – світ вважає, – що немає причин чекати 8 травня", – наголосив президент України
🔸 Янукович отримав другий вирок. Йому призначили 15 років позбавлення волі за організацію незаконного переправлення людей через кордон та підбурювання до дезертирства
ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)
Сили оборони продовжують захищати Україну.
З початку доби відбулося 133 бойових зіткнення, противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах 80 авіаційних ударів, застосувавши 112 керованих авіаційних бомб, 1103 удари дронами-камікадзе, здійснив 4296 артилерійських обстрілів.
Вісім штурмових дій противника відбулися у районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Западного та Малої Шапківки. Два боєзіткнення тривають дотепер.
На Куп’янському напрямку противник шість разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій у районі Загризового, Кіндрашівки, Петропавлівки та Нової Кругляківки. Наразі тривають два боєзіткнення.
На Лиманському напрямку ворог 16 разів атакував, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Катеринівка, Нове, Колодязі та в напрямку Липового, Зеленої Долини й Нового Миру. Тривають сім боєзіткнень.
На Сіверському напрямку наші воїни успішно зупинили три атаки поблизу Івано-Дар’ївки та в бік населених пунктів Григорівка й Верхньокам’янське. Ще три боєзіткнення тривають до цього часу.
На Краматорському напрямку Сили оборони зупинили сім ворожих спроб просунутися вперед у напрямку Маркового та поблизу Часового Яру й Білої Гори. Два боєзіткнення тривають дотепер.
Ворог 13 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку у районах Торецька, Дружби та в бік Диліївки й Дачного. Наразі продовжуються чотири боєзіткнення.
Впродовж дня на Покровському напрямку агресор здійснив 52 штурмові та наступальні дії у районах населених пунктів Суха Балка, Єлизаветівка, Сухий Яр, Малинівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Новоолександрівка, Надіївка, Троїцьке, Котлярівка, Срібне, Андріївка та в бік Покровська, Старої Миколаївки, Олександрополя, Новопавлівки, Богданівки. П’ятнадцять боєзіткнень продовжуються дотепер. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Попів, Володимирівка, Полтавка, Нова Полтавка, Малинівка, Козацьке, Гродівка, Новоекономічне, Мирноград, Лисівка, Сухий Яр, Покровськ, Звірове.
За попередніми підрахунками, за сьогодні українські воїни на даному напрямку знешкодили 124 окупантів, 63 з них — безповоротно. Також наші захисники знищили чотири одиниці автомобільної техніки, один мотоцикл та три безпілотні літальні апарати.
На Новопавлівському напрямку наші оборонці зупинили 21 атаку противника у районах населених пунктів Привільне, Костянтинопіль, Вільне Поле та в бік Одрадного, Багатиря, Шевченка. Водночас ворог завдав авіаударів по населених пунктах Зелене Поле, Новопіль, Піддубне та Новодарівка.
На Гуляйпільському напрямку авіаційного удару зазнав населений пункт Гуляйполе.
На Оріхівському напрямку відбулося чотири бойові зіткнення, противник намагався просунутися поблизу населених пунктів Щербаки, Степове та Лобкове.
На Придніпровському напрямку відбулося п’ять боєзіткнень із противником. Агресор завдав авіаудару в районі Ольгівки.
Чотирнадцять бойових зіткнень відбулося сьогодні на Курському напрямку. Протягом доби ворог здійснив 228 артилерійських обстрілів, зокрема один — із застосуванням реактивної системи залпового вогню, завдав 12 авіаційних ударів, скинувши 18 керованих бомб.
Сьогодні слід відзначити воїнів 31-ї окремої механізованої бригади, 140-го окремого розвідувального батальйону морської піхоти ВМС України та 17-го полку Національної гвардії України, які в надзвичайно складних умовах стримують атаки переважаючих сил противника та завдають йому значних втрат.
ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО
"Бажаю здоров’я, шановні українці!
Коротко про сьогодні. Черкащина – триває зараз робота, щоб відновити постачання газу. Після удару "шахедів" є пошкодження інфраструктури – критичної інфраструктури, – і це звичайна, цивільна інфраструктура. росія вкотре вдарила по об’єкту, який не про війну, а про людей. Це сталося ще й на тлі вимог світу до росії завершувати цю війну, встановити тишу. Тобто кожен новий день – новий чіткий доказ, що на росію треба тиснути – і тиснути відчутно, – щоб вони там, у Москві, були змушені завершувати цю війну – завершувати війну, яка тільки росії й потрібна. Ми в Україні не хотіли жодної секунди цієї війни й говоримо завжди, що готові максимально швидко працювати з усіма партнерами, хто може допомогти встановити мир і гарантувати безпеку. Ми ще 11 березня відповіли позитивно на саме американську пропозицію повної тиші. Ми запропонували своє – у двосторонньому порядку – росії: припинити удари щонайменше по цивільних об’єктах, хоча б по них. Запропонували також зробити повним і продовжити на 30 днів припинення вогню на Великдень. росія постійно все це відкидає та маніпулює світом, намагається обманути Сполучені Штати. Зараз от знову чергова спроба маніпуляцій: чомусь усі повинні чекати 8 травня, і тільки тоді припиняти вогонь. Щоб забезпечити путіну тишу на час параду. Ми цінуємо життя людей, а не паради. Саме тому ми вважаємо – світ вважає, – що немає причин чекати 8 травня. І вогонь має бути припинений не на кілька днів, щоб потім знову вбивати. Негайне, повне та безумовне припинення вогню і щонайменше на 30 днів, щоб було гарантовано та надійно, – це те, що може дати основу реальній дипломатії. Ми підтверджуємо цю нашу пропозицію. Залишається також пропозиція Америки. росія знає, що робити і як відповідати – припиняти вогонь реально. І ми вважаємо, що тиск світу, тиск Сполучених Штатів Америки може штовхнути росію саме до такої відповіді, яка потрібна.
Провів сьогодні нараду з нашими дипломатами – ми готуємо зустрічі, ми готуємо перемовини з нашими партнерами, буде участь України у необхідних нашій державі самітах. Пріоритет очевидний – ППО, безпека для наших людей, підтримка для України та підтримка для дипломатії – для того, щоб росія втратила змогу затягувати війну.
Також сьогодні доповідали наші урядовці – представники України в перемовинах зі Сполученими Штатами Америки щодо угоди про економічне партнерство. Документ став значно сильнішим – рівноправним – і може стати вигідним для обох наших народів: і для України, і для Америки. Я хочу подякувати передусім нашим командам.
Говорив уже кілька разів із Головкомом Сирським щодо фронту, щодо наших операцій. Я хочу подякувати всім нашим воїнам за стійкість. А особливо я хочу сьогодні відзначити Покровськ, ми захищаємо позиції, а також – Курський та Бєлгородський напрямки: ми продовжуємо діяти на території ворога. Я дякую кожному нашому підрозділу за результат у знищенні окупанта. Сила на фронті дає силу у дипломатії.
Слава Україні!"
Віримо у Збройні Сили України та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!