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Легенда харківського Металіста вперше став головним тренером.

Колишнього гравця збірної України (2011-2014) Едмара призначили головним тренером збірної Киргизстану U-23, передає офіційна сторінка Киргизького футбольного союзу.

Під керівництвом 44-річного спеціаліста команда готуватиметься до кваліфікації Кубка Азії-2026. Своїх суперників вона дізнається в кінці травня 2025-го.

Нагадаємо, що свою тренерську кар'єру Едмар розпочав у 2019 році. За цей час він встиг попрацювати в Металісті 1925 і Тоболі (Костанай, Казахстан).

У 2023 році збірна Киргизстану U-23 набрала один із шести можливих залікових балів у двох відбіркових матчах Кубка Азії-2024.