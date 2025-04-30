Легенда харківського Металіста вперше став головним тренером.
Едмар, instagram.com/kfu_kgz
30 квітня 2025, 15:59
Колишнього гравця збірної України (2011-2014) Едмара призначили головним тренером збірної Киргизстану U-23, передає офіційна сторінка Киргизького футбольного союзу.
Під керівництвом 44-річного спеціаліста команда готуватиметься до кваліфікації Кубка Азії-2026. Своїх суперників вона дізнається в кінці травня 2025-го.
Нагадаємо, що свою тренерську кар'єру Едмар розпочав у 2019 році. За цей час він встиг попрацювати в Металісті 1925 і Тоболі (Костанай, Казахстан).
У 2023 році збірна Киргизстану U-23 набрала один із шести можливих залікових балів у двох відбіркових матчах Кубка Азії-2024.