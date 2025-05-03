"Дорогі українці!

Коротко про сьогодні. Провів Ставку. Були доповіді про забезпечення наших бригад, про комплектацію наших підрозділів. А також – дуже детально про українську ракетну програму, наші ракетні розробки, наші виробництва. Завдання – максимально прискорювати створення нашої української балістики. Наша далекобійність – це чітка та ефективна гарантія безпеки для України.

Провів сьогодні також нараду щодо розвитку нашої військової авіації. Передусім про те, що стосується українських F-16. Літаки, які вже в Україні. Літаки, які найближчим часом будуть в Україні. Довгострокове постачання. Були кадрові рішення для того, щоб управління військовою авіацією стало сильнішим. Це рішення і в Міністерстві оборони, і в Генеральному штабі. І ми бачимо зараз, що є дуже непогані результати, і я хочу подякувати всім, хто докладає своїх зусиль, щоб наша військова авіація розвивалась.

Кілька разів сьогодні доповідав Головком. Особлива увага – ситуації на Донеччині, зокрема на Покровському напрямку, на деяких інших напрямках. Ми продовжуємо діяти й на території Курської та Бєлгородської областей. росія продовжує відмовлятися від повного й тривалого припинення вогню – уже всі партнери втомилися від цих російських маніпуляцій. Ми захищаємо наші позиції й ми будемо діяти відповідно як на фронті, так і в наших діях на російській території. Війна має відчуватися там, звідки вона й прийшла.

Сьогодні провів дві розмови з нашими партнерами. Говорив із Прем’єр-міністром Данії. Як і завжди з Метте – дуже змістовно, дуже дружньо. Я поінформував про ситуацію на війні та про наші контакти з ключовими партнерами. Ми обговорили спільні кроки, нашу спільну роботу у Європі – дипломатичну, а також для збільшення інвестицій у виробництво зброї тут, в Україні. Данська модель працює ефективно. Говорив також і з Президентом Еквадору – я привітав із переобранням на посаду. Подякував за підтримку нашого суверенітету, територіальної цілісності України. Ми дуже цінуємо підтримку в Латинській Америці, в усіх інших частинах світу, де люди можуть отримувати трошки менше реальної інформації про російську війну, про російські відмови навіть від припинення вогню. Кожен лідер і кожна країна, які у своїх регіонах займають принципові та ціннісні позиції, – це реальні основи міжнародного порядку, заснованого на правилах. Ми говорили також із Президентом Еквадору про економічні відносини між нашими країнами. Ми дуже зацікавлені у збільшенні нашої торгівлі, і це буде. Українська дипломатія працює на всіх напрямках заради нашої держави, нашої незалежності. Я дякую всім, хто з нами, хто з Україною!

І окремо сьогодні я хочу подякувати українським прокурорам та слідчим Служби безпеки України, які займаються справою про розкрадання активів української державної компанії «Мотор Січ» та продаж української зброї в росію. У Монако затримали одного з підозрюваних, і важливо, що це сигнал: за кордоном вони не сховаються. Кожен повинен відповідати за те, що скоїв. І доручив керівникам правоохоронних органів приділити особливу увагу таким справам і пошуку привласнених українських коштів, які були виведені за кордон. Це принципово.

Слава Україні!"