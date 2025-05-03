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Легенда бразильського футболу поділився думкою про лідерів національної збірної.

Колишній захисник збірної Бразилії та чемпіон світу Кафу висловився щодо нинішніх зірок атаки «селесао» — Вінісіуса Жуніора та Рафіньї.

За словами легенди, саме вінгер Барселони є головною фігурою збірної на сьогодні.

"У мене є порада для Вінісіуса – просто грай у футбол, а решту залиш нам.

На даний момент я вважаю, що Рафінья – футболіст, який найбільше заслуговує на Золотий м’яч. Він проводить чудовий сезон", – цитує слова Кафу AS.

Нагадаємо, Вінісіус Жуніор виступає за мадридський «Реал», а Рафінья — за каталонську «Барселону».