Легенда бразильського футболу поділився думкою про лідерів національної збірної.
Кафу, Getty Images
03 травня 2025, 14:00
Колишній захисник збірної Бразилії та чемпіон світу Кафу висловився щодо нинішніх зірок атаки «селесао» — Вінісіуса Жуніора та Рафіньї.
За словами легенди, саме вінгер Барселони є головною фігурою збірної на сьогодні.
"У мене є порада для Вінісіуса – просто грай у футбол, а решту залиш нам.
На даний момент я вважаю, що Рафінья – футболіст, який найбільше заслуговує на Золотий м’яч. Він проводить чудовий сезон", – цитує слова Кафу AS.
Нагадаємо, Вінісіус Жуніор виступає за мадридський «Реал», а Рафінья — за каталонську «Барселону».