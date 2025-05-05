Завершилася 1166 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

🔸 У Румунії відбулося голосування у першому турі повторних президентських виборів. Екзитполи свідчать, що лідирує ультраправий кандидат Джордже Сіміон.

🔸 Трамп заявив, що в переговорах щодо врегулювання російсько-української війни США ближчі з однією зі сторін. Однак називати цю сторону він відмовився.

🔸 путін стверджує, що примирення з Україною є неминучим. У відповідь Зеленський попередив росію, що Україна розраховує отримати 3 мільйони артилерійських снарядів від союзників.

🔸 Військові ГУР збили з морських дронів Magura два російські Су-30 — повідомив Буданов. За попередніми даними, екіпаж другого борту не вижив.

🔸 На Тернопільщині завершується ексгумація на місці поховань польських жертв Волинської трагедії. Загалом ексгумувати вдалося понад 20 людей й останки понад 30.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Українські захисники рішуче дають відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження та виснажуючи по всій лінії фронту.

Від початку цієї доби відбулося 201 бойове зіткнення. Російські загарбники завдали одного ракетного та 70 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та 116 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 779 дронів-камікадзе та здійснили 4062 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

На Харківському напрямку ворог чотири рази намагався просунутися вперед поблизу Вовчанська, Строївки та Тихого. Водночас ворог завдавав авіаційних ударів по районах Захарівки, Рубіжного та Вовчанська.

На Куп’янському напрямку противник атакував позиції наших оборонців у районах Голубівки, Петропавлівки та в бік Піщаного, Глушківки й Новоосинового. Українські захисники відбили чотири ворожі атаки, ще три бойові зіткнення тривають до цього часу.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 22 рази атакували позиції українців у районах населених пунктів Нове, Копанки, Твердохлібове, Колодязі та в бік Зеленої Долини, Липового, Ольгівки, Липового, Рідкодуба. Одне бойове зіткнення триває до цього часу.

На Сіверському напрямку з початку доби відбулося три бойові зіткнення в напрямках Григорівки та Верхньокам’янського. Дві спроби ворога просунутися вперед були успішно відбиті нашими оборонцями, ще одне бойове зіткнення триває.

На Краматорському напрямку триває одне бойове зіткнення поблизу Ступочок. Сили оборони успішно зупинили дев’ять штурмів загарбників у бік Майського, Білої Гори та поблизу Часового Яру.

На Торецькому напрямку росіяни 14 разів атакували позиції Сил оборони. Свої зусилля окупанти сконцентрували у районах Торецька, Дружби та в напрямку Диліївки. Наші захисники успішно зупинили всі спроби противника просунутися вперед.

Від початку цієї доби на Покровському напрямку загарбницькі підрозділи намагалися прорвати нашу оборону в бік населених пунктів Гнатівка, Миролюбівка, Промінь, Новосергіївка, Стара Миколаївка, Нова Полтавка, Олексіївка, Багатир та в районах населених пунктів Малинівка, Даченське, Звірове, Новоолександрівка, Удачне, Єлизаветівка, Лисівка, Шевченко, Котлярівка, Троїцьке, Андріївка, Богданівка. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 70 ворожих атак, дотепер тривають 12 бойових зіткнень. Ворог завдав авіаційних ударів керованими бомбами по районах Покровська, Сухого Яру, Зорі, Леонідівки, Дружківки, Русиного Яру, Малинівки, Удачного, Новопавлівки, Зеленого Кута та Новоукраїнки.

Противник зазнає значних втрат – сьогодні на цьому напрямку українські воїни знешкодили 177 окупантів, 103 з них – безповоротно. Також знищено три одиниці автомобільної техніки, три БпЛА, один мотоцикл та одну бойову броньовану машину противника.

На Новопавлівському напрямку ворог 40 разів атакував наші позиції поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Рівнопіль, Новопіль, Новосілка, Привільне та в бік населених пунктів Зелене Поле, Шевченко, Багатир. Шість атак тривають досі. російські терористи завдали авіаційних ударів по районах Новополя, Новодарівки, Новоукраїнки, Зеленого Кута, Багатиря та Зеленого Поля.

За підтримки авіації, загразбники п’ять разів атакували позиції наших захисників у районі Високого на Гуляйпільському напрямку. Водночас завдавав авіаударів по Гуляйполю.

На Оріхівському напрямку наші війська відбили три атаки противника поблизу Новоандріївки, П’ятихаток та Степового. Ворог завдав авіаційних ударів керованими бомбами по району Оріхова.

Сьогодні на Придніпровському напрямку ворог завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Веселе, Берислав та Бургунка.

На Курському напрямку українські захисники відбили 20 ворожих атак, два бойові зіткнення тривають до цього часу.

Цього дня варто відзначити воїнів 65-ї окремої механізованої бригади, 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади та 32-ї окремої артилерійської бригади, які стійко стримують противника, завдаючи йому великих втрат.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Провів зустріч із Президентом Петром Павелом у Чехії. Подякував за незмінну та принципову підтримку України і в захисті життів від російських ударів, і в політиці. 

Чехія бере активну участь в усіх форматах глобальної співпраці, щоб зупинити російську агресію. Блискуче працює чеська артилерійська ініціатива: минулого року ви значно допомогли нам зі снарядами для артилерії, і ми розраховуємо, що цього року співпраця буде такою ж результативною: ми проговорювали, що цього року може бути 1,8 мільйона снарядів. Це дуже сильне рішення. Завтра в нас буде зустріч з оборонними компаніями Чехії, і ми готуємо ще конкретику. Сьогодні ми з Президентом Павелом, а також представники на рівні урядовців та військових обговорюють наступні кроки у розвитку нашої авіаційної коаліції, а саме – створення українсько-чеської школи F-16. Очевидно, що станом на зараз із безпекових причин ми не можемо відкрити таку базу в Україні: російські удари щодня тривають. І тому ми працюємо з партнерами, щоб такі школи могли відкритися за межами України. І це буде. Ми домовилися, що Чехія буде з нами в реалізації відповідних рішень. І, звісно, ми сьогодні детально обговорили наявну дипломатичну роботу – комунікацію з ключовими партнерами: США, Європою. Ми робимо все можливе, щоб партнери збільшили тиск на Росію.

Дякую Чехії, усьому народу, уряду за повагу до нашої української громади та за синьо-жовті прапори сьогодні на вулицях Праги. Ми дійсно це високо цінуємо – усю вашу увагу, усю допомогу, усю вашу підтримку".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми — сила! Слава Україні!