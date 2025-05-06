🔸 На заводі, який звинувачують у постачанні до війська неякісних мінометних снарядів калібру 120 мм, виявили цілу «фінансову піраміду»
🔸 Журналіст «Вільного радіо» Євген Вакуленко заявив про погрози від речника КМВА Євгена Ієвлєва після матеріалу про декларацію військового Покровського районного ТЦК, який виявився його батьком. Ієвлєв дав hromadske розгорнутий коментар, у якому звинуватив журналістів у порушенні стандартів та назвав статтю маніпулятивною
🔸 У росії заявили, що українські сили нібито перейшли в наступ поблизу селища Тьоткіно на Курщині. Командування Сил оборони не коментувало цієї інформації
🔸 У Румунії в першому турі повторних президентських виборів переміг ультраправий кандидат Джордже Сіміон. Він заявив, що поставить на чолі країни забороненого кандидата Келіна Джорджеску, який відомий проросійськими та антизахідними заявами
🔸 Начальника ТЦК з Рівненщини Юрія Ковалюка відправили на передову після інтерв’ю, у якому той висловлювався про «м’ясні бригади» та про те, що не дозволить синові долучитися до війська. Він також розповідав, що виступає проти насильницької мобілізації
🔸росія хоче завоювати всю Україну, заявив президент США Дональд Трамп в інтерв'ю NBC News. Фактично це вперше, коли Трамп сказав про справжні плани путіна щодо України, а не тільки наміри захопити кілька регіонів чи добитись невступу до НАТО.
🔸 "Триденне припинення вогню — це не звучить як багато, але це багато", — заявив Трамп, коментуючи пропозицію путіна про перемирʼя з нагоди 9 травня. Президент США додав, що три дні — це «багато», якщо враховувати, «з чого починали», а також те, що раніше у Сполучених Штатах «був президент, який три роки не розмовляв» із російським лідером
ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)
На даний час відбулося 146 бойових зіткнень. Найгарячіша сьогодні ситуація на Покровському, Лиманському, Новопавлівському та Курському напрямках.
За сьогодні противник завдав одного ракетного та 65 авіаційних ударів, застосував при цьому дві ракети та 138 КАБ, залучив для ураження 1176 дронів-камікадзе, здійснив понад 4200 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.
На Харківському напрямку ворог чотири рази атакував поблизу Вовчанська.
На Куп’янському напрямку противник протягом дня п’ять разів намагався просунутися до наших позицій у районі населених пунктів Степова Новоселівка, Загризове та в напрямку Новоосинового і Глушківки; українські підрозділи відбили чотири атаки, триває бій.
На Лиманському напрямку ворог 30 разів атакував в районах населених пунктів Надія, Греківка, Новомихайлівка, Нове, Колодязі, Мирне та в напрямку Зеленої Долини. Наші воїни зупинили 26 атак загарбників, ще шість боїв тривають досі.
На Краматорському напрямку наші оборонці відбили три атаки противника в районі Курдюмівки та в напрямку Білої Гори.
На Торецькому напрямку ворог провів шість наступальних дій на позиції наших військ у районах Торецька, Кримського та Озарянівки.
Від початку доби ворог 48 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Покровському напрямку в районах населених пунктів Суха Балка, Стара Миколаївка, Водяне Друге, Новоторецьке, Шевченко, Удачне, Успенівка, Троїцьке, Котлярівка, Богданівка та Андріївка; наразі триває 11 боєзіткнень.
За наявною інформацією, втрати окупантів на напрямку за сьогодні складають 279 осіб убитими та пораненими; до того ж знищено два танки, шість автомобілів, одну багі, 12 мотоциклів, дві гармати, 12 БпЛА, термінал супутникового зв'язку, бліндаж, сім пунктів управління БпЛА; крім того, пошкоджено танк, шість гармат, автомобіль та міномет противника.
На Новопавлівському напрямку за сьогоднішній день українські воїни вже відбили 15 атак окупаційної армії в районах населених пунктів Новопіль, Новосілка, Привільне, Комар, Рівнопіль, Бурлацьке, Костянтинопіль та в напрямку Одрадне та Багатир, ще п’ять боєзіткнень тривають досі.
На Гуляйпільському напрямку, в районі населеного пункту Високе, Сили оборони відбили шість ворожих атак, ще одне боєзіткнення залишається незавершеним. Авіаційних ударів зазнали Малинівка, Темирівка, Олександроград та Зелене Поле.
На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили 14 атак противника поблизу Степового, Малих Щербаків, Кам’янського та в напрямку Новоандріївки й Новоданилівки.
На Курському напрямку на даний час триває три боєзіткнення, загалом, за сьогодні російські окупанти здійснили 18 спроб просунутись вперед. Ворог завдав 19 авіаційних ударів та скинув 27 КАБ, здійснив 293 артилерійські обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема сім — із реактивних систем залпового вогню.
Сьогодні за ефективну та професійну бойову роботу слід відзначити воїнів 1-ї окремої бригади ТрО ім. Івана Богуна, 31-ї окремої механізованої бригади та 79-го прикордонного загону Держприкордонслужби, які ефективно знищують ворога, завдають втрат у живій силі та техніці.
ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО
Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська зустрілися з українською громадою в Празі.
Глава держави наголосив, що єдність усередині Європи та між усіма ключовими партнерами України надзвичайно важлива для справедливого закінчення війни.
"Спочатку потрібно досягти безумовного припинення вогню, потім, користуючись усім цим часом, все-таки знайти ті чи інші кроки, які ведуть до сталого й справедливого миру для України. Справедливість важлива для відновлення України й для бажання людей жити в Україні, повертатися в Україну", – зазначив Володимир Зеленський.
Президент подякував за постійну оборонну підтримку з боку Чехії, зокрема за артилерійську ініціативу, рішення про навчання українських пілотів F-16 та співпрацю з чеськими оборонними компаніями.
Крім того, за словами Володимира Зеленського, розвивається двостороннє економічне співробітництво, є відповідні кроки для збільшення товарообігу між країнами.
Президент зазначив, що вже зараз потрібно думати про повоєнну відбудову України, аби держава та бізнес спільно з партнерами працювали над відновленням у майбутньому.
Серед інших важливих тем обговорення – адвокація вступу України до ЄС та залучення іноземних інвестицій.
Віримо у Збройні Сили України та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!