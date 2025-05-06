Завершилася 1167 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

🔸 На заводі, який звинувачують у постачанні до війська неякісних мінометних снарядів калібру 120 мм, виявили цілу «фінансову піраміду»

🔸 Журналіст «Вільного радіо» Євген Вакуленко заявив про погрози від речника КМВА Євгена Ієвлєва після матеріалу про декларацію військового Покровського районного ТЦК, який виявився його батьком. Ієвлєв дав hromadske розгорнутий коментар, у якому звинуватив журналістів у порушенні стандартів та назвав статтю маніпулятивною

🔸 У росії заявили, що українські сили нібито перейшли в наступ поблизу селища Тьоткіно на Курщині. Командування Сил оборони не коментувало цієї інформації

🔸 У Румунії в першому турі повторних президентських виборів переміг ультраправий кандидат Джордже Сіміон. Він заявив, що поставить на чолі країни забороненого кандидата Келіна Джорджеску, який відомий проросійськими та антизахідними заявами

🔸 Начальника ТЦК з Рівненщини Юрія Ковалюка відправили на передову після інтерв’ю, у якому той висловлювався про «м’ясні бригади» та про те, що не дозволить синові долучитися до війська. Він також розповідав, що виступає проти насильницької мобілізації

🔸росія хоче завоювати всю Україну, заявив президент США Дональд Трамп в інтерв'ю NBC News. Фактично це вперше, коли Трамп сказав про справжні плани путіна щодо України, а не тільки наміри захопити кілька регіонів чи добитись невступу до НАТО.

🔸 "Триденне припинення вогню — це не звучить як багато, але це багато", — заявив Трамп, коментуючи пропозицію путіна про перемирʼя з нагоди 9 травня. Президент США додав, що три дні — це «багато», якщо враховувати, «з чого починали», а також те, що раніше у Сполучених Штатах «був президент, який три роки не розмовляв» із російським лідером