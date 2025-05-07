🔸 Атаки дронів: у Москві закривали аеропорти, у Харкові били по ринку Барабашово.
ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)
На даний час відбулося 119 бойових зіткнень.
Найгарячіша сьогодні ситуація на Покровському, Лиманському та Новопавлівському напрямках.
За сьогодні противник завдав одного ракетного та 74 авіаційних ударів, застосував при цьому одну ракету та 121 КАБ, залучив для ураження 1317 дронів-камікадзе, здійснив понад 4700 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.
На Харківському напрямку ворог вісім разів атакував поблизу Вовчанська та Вовчанських Хуторів, на даний час триває одне боєзіткнення.
На Куп’янському напрямку противник протягом дня три рази намагався просунутися до наших позицій у районах населених пунктів Загризове та Петропавлівка, українські підрозділи відбили атаки окупантів.
На Лиманському напрямку ворог 19 разів атакував в районах населених пунктів Липове, Надія, Зелений Гай, Рідкодуб, Ямполівка, Торське і в напрямках Нового Миру, Зеленої Долини та Колодязів. Наші воїни зупинили 15 атак загарбників, ще чотири бої тривають досі.
На Краматорському напрямку наші оборонці відбили дві атаки противника в районі Курдюмівки та Часового Яру, ще три боєзіткнення тривають.
На Торецькому напрямку ворог провів шість наступальних дій на позиції наших військ у районах Дачного, Дружби та Торецька, одне боєзіткнення триває.
Від початку доби ворог 46 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Покровському напрямку в районах населених пунктів Калинове, Промінь, Лисівка, Даченське, Шевченко, Котлине, Удачне, Троїцьке, Новосергіївка, Котлярівка, Срібне, Андріївка, та в напрямках Малинівки, Новопавлівки, Покровська, Миролюбівки, Олексіївки, наразі триває п’ять боєзіткнень. Ворожа авіація завдала ударів керованими авіабомбами по районах населених пунктів Русин Яр, Нова Полтавка, Стара Миколаївка, Мирноград, Білицьке, Покровськ, Олександро-Калинове, Зоря та Новопавлівка.
За наявною попередньою інформацією, втрати окупантів на напрямку за сьогодні складають 161 особу убитими та пораненими, до того ж знищено сім автомобілів, сім мотоциклів, 10 БпЛА, три термінали супутникового зв'язку, один міномет, крім того, пошкоджено гармату та термінал супутникового зв’язку противника.
На Новопавлівському напрямку за сьогоднішній день українські воїни вже відбили 15 атак окупаційної армії в районах населених пунктів Костянтинопіль, Привільне, Рівнопіль, Новосілка, Вільне Поле та в напрямках населених пунктів Шевченко, Новопіль, Одрадне, ще одне боєзіткнення триває досі. Авіаударів зазнали Новопіль, Темирівка, Ольгівське, Вербове, Зелене Поле та Новодарівка.
На Гуляйпільському напрямку, в районі населеного пункту Високе, Сили оборони відбили дві ворожі атаки. Авіаційних ударів зазнали Гуляйполе та Малинівка.
На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили чотири атаки противника поблизу Степового, Малих Щербаків, Кам’янського та в напрямку Новоандріївки. Противник завдав авіаударів по Малій Токмачці та Кам’янському.
На Придніпровському напрямку російські окупанти один раз безуспішно атакували у напрямку позицій наших захисників. Ворог завдав авіаудару некерованими авіаційними ракетами по району населеного пункту Ольгівка.
На Курському напрямку загалом, за сьогодні російські окупанти здійснили 10 спроб просунутись вперед. Ворог завдав дев’ять авіаційних ударів та скинув 15 КАБ, здійснив 268 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема чотири — із реактивних систем залпового вогню.
Сьогодні за ефективну та професійну бойову роботу слід відзначити воїнів 117-ої окремої бригади територіальної оборони, 110-ої окремої бригади територіальної оборони, 34-ої окремої бригади берегової оборони, які ефективно знищують ворога, завдають втрат у живій силі та техніці.
ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО
"Дорогі українці, українки!
Найголовніше за сьогодні – повернули додому ще 205 наших воїнів із російського полону. Двісті двоє – рядові та сержанти, троє – офіцери. Захисники Маріуполя та Донеччини, Запоріжжя, Луганщини, нашої Харківської та Сумської областей. Я дякую всій нашій команді, яка займається обмінами: усім хлопцям у Координаційному штабі, хочу подякувати кожній нашій інституції – це ГУР, Офіс Президента, Служба безпеки, МВС, усім, хто допомагає. За час цієї війни вдалося повернути з полону вже 4 тисячі 757 людей. І, звісно, я вдячний кожному солдату, кожному командиру, усім нашим підрозділам, які на фронті забезпечують поповнення обмінного фонду. Наша можливість повертати додому своїх – це результат хоробрості наших воїнів, які майстерно воюють і беруть у полон окупанта. Ми маємо повернути всіх наших людей.
Сьогодні ж я привітав із Днем піхоти українських військових. Мотопіхотні, гірсько-штурмові, механізовані, стрілецькі підрозділи – основа основ Збройних Сил України, фундамент війська, усі ті, хто фізично тримає позиції, хто відновлює позиції, хто встановлює наш прапор. Україна стоїть, бо стоїть українська піхота. Бо хоч би що відбувалося, завжди лінія фронту й позиції України є саме там, де є наші піхотинці. Я дякую всім нашим воїнам!
Провів сьогодні Ставку. Було кілька ключових питань. Зокрема, забезпечення нашої армії – фінансове забезпечення. Доповідав міністр фінансів України. Ми працюємо так, щоб була абсолютна стабільність у грошовому забезпеченні наших воїнів. Ще одна важлива тема, яка була сьогодні на Ставці – захист українського неба, а саме – збиття «шахедів», зокрема, за допомогою інших дронів. Це одна з найбільш передових технологій сучасної війни. І я вдячний усім, хто її впроваджує, хто забезпечує цю нову для будь-якої армії можливість – дронами захищати свою країну від дронів. Сьогодні я доручив Міністерству оборони та Міністерству закордонних справ активніше працювати з партнерами для фінансування виробництва саме таких перехоплювачів. Ми будемо цей напрямок максимально розвивати, і по кожному регіону буде своя відповідальність саме за цю роботу.
І ще одне.
Я вітаю з обранням нового канцлера Німеччини Фрідріха Мерца. Німеччина є одним із ключових наших друзів, реально один із лідерів у підтримці України. Це стосується передусім ППО – найбільше систем «Петріот» та «Айрісів» як для однієї країни дала саме Німеччина. Це тисячі врятованих життів. Також Німеччина є лідером у допомозі нашій фінансовій стійкості. Україна дуже цінує нашу співпрацю. Ми готуємося до перших перемовин із паном канцлером. У нас із ним є речі, які зможуть економічно посилити обидві наші країни й дати більше безпеки на десятиліття. Чекаємо зустрічі. Я бажаю успіху на посаді. Загалом найближчі тижні мають бути дуже активними для України в дипломатії. Ми готуємо рішення та готуємо нові пакети підтримки. Ми готуємо нові кроки тиску на росію заради того, щоб захистити наших людей. Дякую всім, хто з Україною!
Слава Україні!"
Віримо у Збройні Сили України та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!