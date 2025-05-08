До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 7 травня 2025 року.
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08 травня 2025, 01:00
Завершилася 1169 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.
ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА
ГОЛОВНІ НОВИНИ
🔸 Джей Ді Венс заявив, що під час мирних переговорів щодо війни в Україні росія вимагає «занадто багато»
🔸 Комітет Верховної Ради з питань міжнародної політики переголосував щодо ратифікації угоди про копалини, яку підписали зі США. Цього разу додали, що депутати не відповідають за зміст пов’язаних документів
🔸 Кіт Келлог заявив, що Україна готова до замороження війни з росією та відведення своїх військ, щоб створити 30-кілометрову демілітаризовану зону навколо фронту
🔸 Новообраний канцлер Німеччини заявив, що "найближчим часом" планує відвідати Україну
🔸 У Ватикані розпочався конклав, на якому кардинали з 71 країни світу оберуть нового Папу Римського. Перший день закінчився без результату
ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)
Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження та виснажуючи по всій лінії фронту.
Від початку цієї доби відбулося 139 бойових зіткнень.
Російські загарбники завдали двох ракетних та 63 авіаційних ударів, використавши дві ракети та 103 КАБ. Крім цього, ворог застосував 1076 дронів-камікадзе та здійснив 4234 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.
На Харківському напрямку агресор вісім разів намагався штурмувати позиції наших захисників поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів і Кам’янки. Дотепер тривають два бойові зіткнення.
На Куп’янському напрямку противник здійснив шість спроб штурму в районах Глушківки, Нової Кругляківки та Загризового.
На Лиманському напрямку протягом доби зафіксовано 24 атаки в районах Копанок, Греківки, Колодязів, а також у напрямках Рідкодуба, Нового Миру та Ольгівки.
На Сіверському напрямку ворог шість разів намагався прорвати нашу оборону поблизу Верхньокам’янського та Білогорівки.
На Краматорському напрямку сталося десять бойових зіткнень у районах Білої Гори, Часового Яру та Предтечиного. Дотепер тривають дві ворожі атаки.
На Торецькому напрямку ворог 11 разів атакував наші позиції, зосереджуючи зусилля поблизу Щербинівки, Торецька та в напрямку Диліївки.
На Покровському напрямку загарбники 40 разів намагалися прорвати оборону в районах Малинівки, Лисівки, Котлиного, Звірового, Удачного, Новосергіївки, Новоолександрівки, Надіївки, Богданівки, Андріївки, а також у напрямках Багатиря, Олексіївки, Нової Полтавки та Котлярівки. Сили оборони відбили 32 атаки, ще вісім бойових зіткнень тривають.
Противник зазнає значних втрат — лише на цьому напрямку українські воїни знешкодили 121 окупанта, з них 83 — безповоротно. Знищено також три автомобілі, дев’ять БпЛА, чотири мотоцикли та два супутникові термінали.
На Новопавлівському напрямку ворог 22 рази атакував у районах Костянтинополя, Новосілки, Вільного Поля, а також у бік Новополя, Багатиря та Одрадного. Триває ще три бойові зіткнення. Авіаударів зазнали Новодарівка, Темирівка та Новопіль.
На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно зупинили одну спробу просування противника поблизу Високого. Загарбники також завдали авіаударів по Малинівці, Високому та Гуляйполю.
На Оріхівському напрямку зафіксовано шість штурмів у районах Степового та Кам’янського.
На Придніпровському напрямку ворог здійснив одну марну спробу атакувати.
На Курщині українські воїни відбили 17 атак, одне бойове зіткнення ще триває. Ворог завдав чотирьох авіаударів, скинув дев’ять керованих авіаційних бомб та здійснив 277 артилерійських обстрілів, зокрема один — із реактивної системи залпового вогню.
На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.
Сьогодні відзначаємо воїнів 104-ї окремої бригади територіальної оборони, 31-ї окремої механізованої бригади, 140-го окремого розвідувального батальйону Морської піхоти ВМС України, які стійко стримують противника.
ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО
"Дорогі українці!
Сьогодні фактично весь день у нашій країні – повітряні тривоги. Вночі знову був удар російських ракет та дронів. Балістика, більш ніж 140 ударних дронів за ніч. Було гучно в Києві, в інших наших містах. На жаль, є поранені. На жаль, є загиблі. Мої співчуття всім рідним та близьким. Увесь день триває розбір завалів у Харкові, у Сумах, також у столиці. Я вдячний усім нашим людям, які щодня рятують, які щодня допомагають. Кожна мобільна вогнева група, усі розрахунки дронів-перехоплювачів, кожен підрозділ ППО, наша бойова авіація – я дякую вам за результативні чергування.
Щотижня ми працюємо, щоб наше українське небо було більш захищене, і тижні зараз – не виняток. Триває робота з партнерами, щоб ми змогли не тільки отримати нові системи ППО й ракети до них, але також щоб змогли локалізувати виробництво в Україні потрібних нам систем і ракет. Це одне зі стратегічних рішень, які потрібні. І загалом для безпеки у Європі, не лише для нашої країни, захист неба України – це одна з основ майбутньої безпекової архітектури.
І абсолютно справедливо, що російське небо, небо агресора, сьогодні дзеркально теж неспокійне. Наша пропозиція припинити удари, припинити вогонь щонайменше на 30 діб залишається в силі – ми не знімаємо цю пропозицію, яка може дати шанс дипломатії. Але саме від росії світ не бачить відповіді – жодної відповіді, крім нових ударів. Це максимально чітко, очевидно для всіх демонструє, хто джерело війни. росія має закінчити свою агресію, і це їм доведеться зробити. Питання часу. Війна – це програш для всіх, зокрема для агресора. Санкції проти росії за цю війну будуть збільшуватись, і це відчутні санкції. Правосуддя світу теж буде працювати – багато в чому, на жаль, повільно, але, що важливо, невідворотно. І ми готуємо новини щодо цього, ми прискорюємо справедливість. Сьогодні також була доповідь Головкома Сирського – щодо наших активних дій на території Курської та Бєлгородської областей. Ми захищаємо українську землю від ворожої активності в прикордонні. Я хочу подякувати сьогодні кожному підрозділу, усім нашим солдатам, усім нашим сержантам і командирам – дякую вам усім за стійкість та реальну силу, яка так потрібна Україні.
І ще одне.
Завтра Верховна Рада України має ратифікувати угоду про економічне партнерство зі Сполученими Штатами Америки. Угода написана так, щоб відповідати національним інтересам України. Безпека та економіка завжди йдуть пліч-о-пліч. Нам потрібні десятиліття прогнозованого й відчутного економічного зростання. Стратегічне бачення Америки – формувати нові економічні партнерства. Це працюватиме й на оборону України, й на нашу оборонну взаємодію. Стратегічне бачення України – залучати партнерів до реальної роботи тут, в Україні, інвестувати тут і розвивати виробництва на нашій землі. Саме це ми й робимо. Важливо, щоб усі депутати усвідомлювали вагу цієї угоди та підтримали перспективи, які угода відкриває.
Я дякую всім, хто з Україною. Дякую кожному й кожній, хто на захисті нашої держави.
Слава Україні!"
Віримо у Збройні Сили України та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!