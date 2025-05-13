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Команда провалила боротьбу за чемпіонський титул.

Монтеррей на своєму офіційному сайті оголосив про звільнення головного тренера Мартіна Демічеліса.

Причиною звільнення 44-річного аргентинця стали незадовільні результати команди, яка провалила боротьбу за чемпіонський титул, вибувши у чвертьфіналі плей-оф, поступившись Толуці (1:2).

Демічеліс очолював Монтеррей із літа 2024 року. Під його керівництвом команда провела 43 матчі, з яких 20 перемог, 11 нічиїх та 12 поразок.

Додамо, що у складі Монтеррея, який посів сьоме місце у регулярному чемпіонаті, виступають Серхіо Рамос, Серхіо Каналес та Олівер Торрес.