Команда провалила боротьбу за чемпіонський титул.
Мартін Демічеліс, Getty Images
13 травня 2025, 09:59
Монтеррей на своєму офіційному сайті оголосив про звільнення головного тренера Мартіна Демічеліса.
Причиною звільнення 44-річного аргентинця стали незадовільні результати команди, яка провалила боротьбу за чемпіонський титул, вибувши у чвертьфіналі плей-оф, поступившись Толуці (1:2).
Демічеліс очолював Монтеррей із літа 2024 року. Під його керівництвом команда провела 43 матчі, з яких 20 перемог, 11 нічиїх та 12 поразок.
Додамо, що у складі Монтеррея, який посів сьоме місце у регулярному чемпіонаті, виступають Серхіо Рамос, Серхіо Каналес та Олівер Торрес.