Завершилася 1176 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

🔸 У кремлі оголосили склад делегації для переговорів у Стамбулі. путіна у цьому списку немає — повідомляє пресслужба кремля.

🔸 Президент Володимир Зеленський був готовий відмовитися від переговорів з росією у Стамбулі 15 травня, проте американські та європейські посадовці переконали його цього не робити — пише The Washington Post.

🔸 Спецпосланець Дональда Трампа Стів Віткофф і держсекретар США Марко Рубіо вирушать до Стамбула для переговорів між росією та Україною 16 травня. За даними Reuters, самого президента США в Туреччині не буде через відсутність путіна.

🔸 США виступають проти запрошення Володимира Зеленського на червневий саміт НАТО — повідомляє інформагентство Ansa.

🔸 У Раді Європи розпочали процес створення спецтрибуналу для розслідування злочину агресії проти України.

🔸 Посли ЄС погодили новий пакет санкцій проти росії. Паралельно вони також схвалили додаткові санкції проти рф за порушення прав людини, гібридне втручання по всьому світу та розповсюдження хімічної зброї.

🔸 Верховна Рада підтримала присвоєння звання Героя України журналістці Вікторії Рощиній.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Загалом, від початку цієї доби відбулося 128 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Сьогодні російські загарбники завдали по позиціях наших військ та населених пунктах одного ракетного та 45 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та скинувши 65 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 1156 дронів-камікадзе та здійснили майже чотири тисячі обстрілів.

На Харківському напрямку противник тричі проводив наступальні дії поблизу населених пунктів Вовчанськ та Кам’янка.

На Куп’янському напрямку агресор намагався йти вперед в напрямку Глушківки. Українські захисники зупинили атаку ворога.

На Лиманському напрямку російські загарбники 21 раз атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Нова Кругляківка, Лозова, Новоєгорівка, Греківка, Колодязі, Ямполівка, Рідкодуб та в напрямку Григорівки. Два боєзіткнення тривають дотепер.

На Сіверському напрямку наші захисники відбили чотири атаки окупаційних військ поблизу Верхньокам’янського та Білогорівки, ще одне боєзіткнення досі триває.

На Краматорському напрямку ворог вісім разів атакував позиції наших захисників поблизу населених пунктів Часів Яр, Григорівка, Біла Гора та Курдюмівка. На даний час точиться бій.

Дев’ятнадцять разів росіяни штурмували позиції українських підрозділів на Торецькому напрямку в районах населених пунктів Торецьк, Кримське та Диліївка. Усі ворожі атаки відбиті нашими оборонцями.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник намагався просуватись вперед у районах населених пунктів Стара Миколаївка, Єлизаветівка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Котлярівка та Андріївка. Наші захисники зупинили 46 штурмових дій противника, ще п’ять боєзіткнень тривають.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 324 окупанти, з них 159 — безповоротно. Також знищено танк, чотири автомобілі, чотири мотоцикли, 12 БпЛА, пункт управління БпЛА, п’ять антен БпЛА та станцію спостереження «Муром-М». До того ж пошкоджено танк росіян.

На Новопавлівському напрямку ворог 20 разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Багатир, Новопіль, Бурлацьке та Вільне Поле. Досі тривають п’ять боєзіткнень.

Сьогодні на Гуляйпільському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили три ворожих штурми в районі Степового. Ворог завдав авіаударів по Степногірську та Кам’янському.

На Придніпровському напрямку наші оборонці зупинили одну спробу противника наблизитись до наших позицій.

На Курському напрямку з початку доби відбулося вісім боїв, один з яких триває дотепер. Крім того, ворог завдав шість авіаційних ударів, скинувши шість керованих бомб, та здійснив 188 артилерійських обстрілів.

Сьогодні варто відзначити воїнів 117-ї окремої бригади територіальної оборони, 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади та 34-ої окремої бригади берегової оборони, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому значних втрат у живій силі та техніці.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Хочу подякувати нашим захисникам неба за захист від “шахедів”, від усіх інших ударних дронів. Понад сотню “шахедів” було в ніч на цей день. Значну кількість збито. Не всі, але кожне збиття зберігає наших людей, нашу інфраструктуру. Були й ракети сьогодні – російська балістика. 

Коли весь світ чекає від Путіна простої відповіді так на пропозицію прямих перемовин, він продовжує бити по Україні. Жодного військового сенсу в цьому немає. Нічого йому це не дає. І не дасть. Росія тільки затягує війну і вбивства. І кожній країні, кожному лідеру, які зараз тиснуть на Росію заради того, щоб усе ж припинився вогонь, щоб усе ж були нормальні, змістовні перемовини на рівні, який дає змогу ухвалити рішення, – кожному, хто допомагає миру й дипломатії, я дякую".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми — сила! Слава Україні!