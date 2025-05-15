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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 14 травня 2025 року.

Завершилася 1176 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

🔸 У кремлі оголосили склад делегації для переговорів у Стамбулі. путіна у цьому списку немає — повідомляє пресслужба кремля.

🔸 Президент Володимир Зеленський був готовий відмовитися від переговорів з росією у Стамбулі 15 травня, проте американські та європейські посадовці переконали його цього не робити — пише The Washington Post.

🔸 Спецпосланець Дональда Трампа Стів Віткофф і держсекретар США Марко Рубіо вирушать до Стамбула для переговорів між росією та Україною 16 травня. За даними Reuters, самого президента США в Туреччині не буде через відсутність путіна.

🔸 США виступають проти запрошення Володимира Зеленського на червневий саміт НАТО — повідомляє інформагентство Ansa.

🔸 У Раді Європи розпочали процес створення спецтрибуналу для розслідування злочину агресії проти України.

🔸 Посли ЄС погодили новий пакет санкцій проти росії. Паралельно вони також схвалили додаткові санкції проти рф за порушення прав людини, гібридне втручання по всьому світу та розповсюдження хімічної зброї.

🔸 Верховна Рада підтримала присвоєння звання Героя України журналістці Вікторії Рощиній.