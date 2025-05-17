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Півзахисник Ад-Духаїля прокоментував переїзд на Близький Схід.

Іспанський атакувальний півзахисник Луїс Альберто залишив європейський футбол минулого літа, перейшовши з римського Лаціо до катарського Ад-Духаїля за 10,3 млн євро.

У останньому інтерв’ю 32-річний виконавець розповів, як складалась його трансферна доля на той час.

"11 мільйонів євро за мене було забагато для інших команд на той час? Саме так, це правда. Команди, у яких я хотів би грати, не могли собі цього дозволити.

Я ніколи не приховував і не маю наміру робити це зараз. Я завжди говорив, що хотів би повернутись до Севільї або Кадіса.

Мій вибір був поєднанням різних факторів. Із одного боку, я не хотів залишатися в Італії, тому що не міг уявити себе в іншій команді, окрім Лаціо. А з іншого — мене приваблювала ідея повернутись до Іспанії, але це було практично неможливо.

До того ж, Ад-Духаїль переслідував мене протягом двох років, і я зрештою дав йому слово.

Я хотів спробувати щось нове і, хоча на початку мав сумніви, думаю, що ухвалив правильне рішення для себе і своєї сім'ї. Ми щасливі тут", — заявив іспанський футболіст.

32-річний виконавець у своєму першому сезоні на Близькому Сході вже встиг награти 30 матчів, забив чотири голи та віддав 12 гольових передач.