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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 18 травня 2025 року.

Завершилася 1180 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

🔸 Румуни проголосували в другому турі президентських виборів, а поляки — в першому. За даними екзитполів, у Румунії лідирує прозахідний мер Бухареста Нікушор Дан. У Польщі — мер Варшави та член партії «Громадянська платформа» Рафал Тшасковський.

🔸 У Ватикані відбулася урочиста меса з нагоди інтронізації нового Папи Римського Лева XIV — його офіційного сходження на Святий престол. Церемонію відвідали Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська. Вони особисто зустрілися з понтифіком.

🔸 Зеленський на інтронізації Папи Римського зустрівся із віцепрезидентом США Джей Ді Венсом. На зустрічі був присутній і держсекретар США Марко Рубіо.

🔸 Генштаб відреагував на рапорт комбата 47 ОМБр «Маґура» Олександра Ширшина, який заявив про втрати людей. Там розпорядилися створити робочу групу для вивчення обставин.

🔸 Данія оголосила про новий оборонний пакет для України на понад €500 мільйонів.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Загалом, від початку цієї доби відбулося 130 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Російські загарбники завдали 54 авіаційних ударів, скинувши при цьому 80 КАБ. Крім цього, залучили для ураження 1098 дронів-камікадзе та здійснили майже 3700 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Сьогодні ворог чотири рази атакував на Харківському напрямку, в районі Вовчанська, крім того завдав авіаудару по районах населених пунктів Колодязне та Кам’янка.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив дві спроби наступу в напрямку Нової Кругляківки, отримав відсіч.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 19 штурмів позицій поблизу населених пунктів Твердохлібове, Копанки, Рідкодуб, Греківка, Торське та в напрямку Карпівки, Ольгівки, Зеленої Долини і Григорівки. Ще два боєзіткнення досі тривають.

На Сіверському напрямку ворог шість разів атакував поблизу Білогорівки та Верхньокам’янського, одне боєзіткнення залишається незавершеним.

З початку доби на Краматорському напрямку ворог атакував у районах Часового Яру, Білої Гори, Курдюмівки та Ступочок. Українські підрозділи відбили шість атак.

На Торецькому напрямку сьогодні відбулося шість боєзіткнень. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів у районах Торецька, Петрівки, Озарянівки, Диліївки та Дружби, на даний час тривають два боєзіткнення.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник 44 рази атакував у районах населених пунктів Малинівка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Даченське, Звірове, Новосергіївка, Удачне, Троїцьке, Олексіївка, Андріївка, Котлине та в напрямках Зорі, Шевченка Першого, Попового Яру. Наші захисники відбили 40 штурмів, ще чотири боєзіткнення продовжуються до цього часу. Авіаударів зазнали Попів Яр, Шевченко Перше, Сухий Яр, Новоукраїнка, Запоріжжя та Покровськ. Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 151 окупанта, з яких 84 – безповоротно. Крім того, українські воїни знищили чотири автомобілі, засіб супутникового зв’язку, вісім місць укриття, 10 мотоциклів, міномет та п’ять БпЛА.

На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбивали 22 атаки загарбників у районах Костянтинополя, Багатиря, Шевченко, Вільного Поля, Рівнополя, сім боєзіткнень ще тривають. Авіаційних ударів зазнали Новодарівка та Бурлацьке.

На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив, проте завдав авіаудару по Гуляйполю.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили одну атаку противника в напрямку Лук’янівського. Під авіаударом опинилася Новоандріївка.

На Придніпровському напрямку ворожі підрозділи один раз намагалися просунутись вперед, атаку відбито. Під авіаударом опинилася Одрадокам’янка.

На Курському напрямку відбулося 14 боєзіткнень з російськими загарбниками, з яких одне триває до цього часу. Ворог завдав 18 авіаційних ударів, скинув 32 керовані бомби, здійснив 196 артилерійських обстрілів.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

Дуже символічно, що вшанування пам’яті жертв політичних репресій сьогодні відбувається в той самий час, коли ми з партнерами максимально активізували дипломатичні зусилля заради припинення російської агресії, заради повернення всіх наших людей із російської неволі й заради гарантування справжнього миру.

Ми не забуваємо, що таке Москва і яке зло прийшло звідти для українців сучасних поколінь і тих, що були перед нами. Незалежність і суверенітет Української держави – це основа збереження нашого народу. Свободу для українців та української культури можна забезпечити тільки гарантувавши надійний захист від Росії.

Цими днями всі зустрічі й перемовини були присвячені безпеці та миру для України. Дякую всім у світі, хто допомагає Україні. Вічна пам’ять нашим людям, чиї життя були забрані російською репресивною системою. Обов’язково захистимо нашу державу і людей! Слава Україні!

Віримо у Збройні Сили України та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!