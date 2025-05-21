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Легендарний гравець може опинитися в марокканському Відаді.

Марокканський Відад (Касабланка) хотів би посилитися центральним нападником саудівського Ан-Насра Кріштіану Роналду, передає видання Marca.

Контракт клубу з Ер-Ріяда з 40-річним португальцем втрачає чинність уже наприкінці червня 2025-го. Майбутнє легенди досі оповите невідомістю, що привертає увагу з боку колективів, зацікавлених у безкоштовному переході гравця.

Раніше повідомлялося, що Роналду може перебратися до Бразилії. Йшлося про інтерес до нього з боку одного з учасників майбутнього Клубного чемпіонату світу.

Тепер перелік претендентів поповнився представником Марокко, а саме найтитулованішим місцевим клубом Відадом. На груповому етапі КЧС-2025 у червні він зустрінеться з Манчестер Сіті, Ювентусом і Аль-Айном (ОАЕ).

Кріштіану в ході поточної кампанії відзначився 34-ма голами й чотирма асистами в 40 матчах усіх турнірів. Виступаючи за Ан-Наср із січня 2023 року він досі не здобув із клубом жодного трофея.