Завершилася 1183 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

🔸 20 травня росіяни завдали ракетного удару по Шосткинській громаді у Сумській області. Національна гвардія Україна повідомила, що рф вдарила по стрільбищу

🔸 У мережі шириться інформація про те, що російські війська вийшли на кордон Дніпропетровщини. ОВА спростувала такі заяви, назвавши їх брехнею

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

З початку доби відбулося 104 бойових зіткнення, противник завдав 62 авіаційних ударів, скинувши 96 КАБ, також використав для ударів 1218 дронів-камікадзе та здійснив понад 3800 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

На Харківському напрямку українські підрозділи стримали шість атак ворога в районах Вовчанська, Кам’янки та у бік Малої Шапківки.

На Куп’янському напрямку наші воїни відбили три атаки ворога в районі Кіндрашівки, Загризового та Нової Кругляківки, ще один бій триває.

Чотирнадцять штурмових дій загарбників зупинили українські воїни поблизу населених пунктів Рідкодуб, Греківка, Зелена Долина у напрямку Новосергіївки, Ольгівки, Нового Миру та у Серебрянському лісі на Лиманському напрямку. Ще два боєзіткнення тривають до цього часу.

На Сіверському напрямку противник здійснив дві наступальні дії в районі Білогорівки, успіху не мав.

На Краматорському напрямку наші захисники відбили три спроби загарбників просунутися вперед у районі Часового Яру та у бік Предтечиного.

На Торецькому напрямку окупанти сьогодні 12 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу Диліївки, Дружби та Торецька. Сили оборони стійко стримують натиск та відбили дев’ять атак ворога, точиться три боєзіткнення.

Інтенсивно атакує противник українських захисників на Покровському напрямку. Впродовж дня ворог здійснив 43 наступальні дії. Активність російських окупантів фіксувалась в районах населених пунктів Яблунівка, Зоря, Шевченко Перше, Нова Полтавка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Даченське, Котлине, Новосергіївка, Удачне, Троїцьке, Котлярівка, Андріївка та у напрямках Попового Яру і Новомиколаївки.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку наші воїни ліквідували 67 окупантів та поранили 68. Знищили бойову броньовану машину, два автомобілі, два мотоцикли, 19 БпЛА, одну гармату та одну антену зв’язку.

На Новопавлівському напрямку українські підрозділи відбивали 15 атак у районі населених пунктів Багатир, Одрадне, Шевченко, Рівнопіль, Новопіль, Зелене Поле, Вільне Поле. Досі триває одне боєзіткнення. Ворог завдав авіаудару в районі Новодарівки.

Тричі окупанти намагалися просунутися до позицій українських підрозділів у районі Червоного на Гуляйпільському напрямку. Авіаударів некерованими авіаційними ракетами зазнали Гуляйполе та Високе.

На Оріхівському напрямку противник тричі наступав на позиції наших захисників в районах Щербаків та Степового. Ворожа авіація завдала авіаудару НАРами по Новоандріївці.

На Придніпровському напрямку ворожі підрозділи один раз намагалися просунутися уперед – успіху не мали.

На Курському напрямку українські захисники відбивали дві атаки загарбників, один бій ще триває. Ворог завдав 10 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 20 КАБ, також здійснив 157 артилерійських обстрілів по населених пунктах та позиціях Сил оборони, зокрема шість — із реактивних систем залпового вогню.

Сьогодні слід відзначити воїнів 102 окремої бригади територіальної оборони, 32-ої окремої артилерійської бригади, 1-ої окремої бригади територіальної оборони ім. Івана Богуна, які ефективно протидіють ворогу.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО "Дорогі українці, українки! Щойно була тривала доповідь міністра оборони України Умєрова та військових командувачів щодо фронту, щодо наших оборонних відносин із партнерами. Російські штурмові дії тривають, і наші сили продовжують усю необхідну бойову активність. Найбільш гаряча ситуація на Донеччині, особливо – Покровський напрямок. Продовжуємо активні дії в Курській та Бєлгородській областях – це захист Сумщини, це захист Харківщини, активний і дієвий наш захист. Від початку Курської операції в серпні російська армія зазнала серйозних втрат – більш ніж 63 тисячі вбитими й пораненими тільки там, на Курщині. Також нашим силам вдалося суттєво поповнити обмінний фонд для України. Що більше бойових дій виноситься на територію ворога, то більше це убезпечує наші громади. На жаль, росіяни не дають сигналів щодо припинення вогню, і вони поки не готові війну завершувати. Отже, всі наші форми тиску, уся наша робота з партнерами заради тиску на росію – це те, що абсолютно потрібно. Тиск переконує. Тиск на полі бою. Тиск в економіці, і саме для цього – санкції. Тиск у політиці. Я хочу подякувати всім, хто підтримує Україну. Я хочу відзначити зараз наших воїнів, які проявили себе цими тижнями. Це наша 14-та бригада Національної гвардії України – дякую вам! Також 36-та бригада морської піхоти, також 25-й штурмовий батальйон, 1-й штурмовий полк – дякую всім вам. Це захист саме на Покровському напрямку. Також вдячний за дії на Курщині кожному нашому солдату, хочу подякувати кожному сержанту та офіцеру, усім нашим підрозділам. Міністр оборони України доповів деталі роботи з партнерами заради нового постачання зброї. Активно працюємо й над залученням інвестицій у виробництво саме в Україні. Виробництво буде тільки зростати, і це наша довгострокова гарантія безпеки. Я провів кілька міжнародних розмов сьогодні. Президент Євроради Кошта – поінформував його про переговори з Америкою та відповідні домовленості з іншими європейцями. Детально готуємо і перемовний процес щодо вступу України. З нашого боку все готово саме для відкриття перших кластерів. Говорив також про це з Прем’єр-міністром Польщі Туском. Триває польське головування в ЄС, і важливо, щоб це було результативне головування. Говорив і з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, зокрема, про можливі формати зустрічей та спільної роботи. Разом зміцнюємо дипломатію. І ще одна принципова річ. Ми готуємо обмін. Фактично щодня – доповіді. Ми маємо звільнити всіх наших людей, безумовно. Ми перевіряємо інформацію щодо кожного прізвища. Стараємося зробити максимум можливого. Дуже стараємося".

Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!