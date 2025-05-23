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Дуже великі сподівання на італійського фахівця в Бразилії.

Захисник Фламенгу Данілу висловився щодо призначення на посаду головного тренера збірної Бразилії Карло Анчелотті. Цитує колишнього гравця Ман Сіті та Ювентуса Marca.

"Це тренер, який не потребує представлення — його історія говорить сама за себе. Думаю, його призначення — це демонстрація тієї поваги, якої може досягти бразильський футбол як всередині країни, так і за її межами.

Анчелотті — важливе ім'я, на яке ми можемо рівнятися і яке буде з нами в цій битві. Сподіваюся, він зможе принести свій досвід, почуватиметься комфортно у збірній Бразилії, буде тепло прийнятий нашим народом і поверне нам ту радість, яку ми втратили.

Ми переживаємо важкий і ганебний момент на рівні керівництва і в багатьох інших аспектах. Ми повинні серйозно задуматися і повністю переосмислити все, що відбувається", — сказав Данілу.