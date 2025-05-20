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Легендарний півзахисник не виключає роботи у штабі італійського фахівця.

Напередодні у ЗМІ з'явилася інформація про те, що колишній гравець мадридського Реала та Мілана Кака може увійти до тренерського штабу новоспеченого керманича збірної Бразилії Карло Анчелотті, з яким він має досвід спільної роботи за часи своєї кар'єри футболіста.

Володар Золотого м'яча-2007 заявив про готовність повернутися до табору "селесао" в іншій ролі. Легендарний хавбек наголосив, що з 2017 року готував себе до нової сторінки у футбольній кар’єрі.

"Якщо випаде така можливість, я готовий повернутися до "селесао". Я готовий. З 2017 року я хотів підготувати себе.

Я відвідував бізнес-курси зі спорту в Гарварді, я пройшов тренерські курси у Бразильській конфедерації футболу, маю досвід гри у національній збірній, на чемпіонаті світу", — цитує слова Кака журналіст Фабріціо Романо.

Нагадаємо, перший матч Анчелотті на чолі Бразилії відбудеться 5 червня у кваліфікації до ЧС-2026 проти Еквадору в Гуаякілі. Другий поєдинок команда зіграє 10 червня — проти Парагваю в Сан-Паулу. Тренерський штаб італійця в "селесао" наразі виглядає наступним чином.