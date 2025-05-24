ГОЛОВНІ НОВИНИ
🔸 Україна та росія провели перший етап великого обміну військовополоненими після домовленостей про формат "тисяча на тисячу". Додому повернулися 390 українців. За словами Зеленського, у суботу та неділю очікують на продовження обміну
🔸 У Києві попрощалися із загиблим актором та ведучим Максимом Неліпою, який із початком повномасштабної війни долучився до захисту України
🔸 Ветеран Сергій Янюк четвертий день голодує біля народного меморіалу пам’яті загиблих військових на майдані Незалежності. Він наголошує на проблемах із будівництвом НВМК і закликає президента звернути на це увагу
🔸 Звільнення колишнього командира 59 ОШББс Шевчука сталося через "низку прорахунків", а також неправдиві доповіді про стан і положення військ, що зумовлювало додаткову загрозу життю військовослужбовців
ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)
Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту.
Загалом, від початку цієї доби відбулося 150 боєзіткнень.
Російські загарбники завдали одного ракетного та 50 авіаційних ударів, застосували дві ракети та скинули 80 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1291 дрон-камікадзе та здійснили 4204 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.
На Харківському напрямку сьогодні ворог тричі атакував в районах населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка та Дворічна.
На Куп’янському напрямку противник здійснив п’ять атак на позиції наших оборонців у районах Колісниківки, Кругляківки та Загризового, досі бої тривають у двох локаціях.
На Лиманському напрямку з початку доби російські загарбники 16 разів атакували неподалік населених пунктів Нове, Новомихайлівка, Зелена Долина, Торське, Греківка, Ямполівка та в бік Григорівки й Білогорівки. П’ять боєзіткнень не вщухають до цього часу.
Дві з трьох атак відбили наші захисники на Краматорському напрямку, ворог йшов вперед поблизу Курдюмівки та в бік Білої Гори, триває бій.
На Торецькому напрямку росіяни 20 разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували в районах населених пунктів Романівка, Озарянівка, Кримське, Дружба та Торецьк. Наші оборонці успішно відбили 18 атак, бої тривають.
Від початку цієї доби на Покровському напрямку росіяни 45 разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Шевченко Перше, Миролюбівка, Єлизаветівка, Малинівка, Лисівка, Удачне, Новомиколаївка, Троїцьке, Котлярівка та Андріївка, до цього часу тривають шість боєзіткнень.
Сили оборони стримують ворожі штурми, противник зазнає значних втрат — сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 403 окупанти, 237 з них — безповоротно. Також знищено сім бойових броньованих машин, 14 автомобілів, 40 мотоциклів, одну самохідну артилерійську установку 2С1, одну гармату, міномет, 13 БпЛА, генератор, два пункти управління та одну антену БпЛА. Крім того, пошкоджено танк, бойову броньовану машину, чотири автомобілі, вісім мотоциклів, дві гармати та міномет противника.
На Новопавлівському напрямку українські підрозділи зупинили 18 ворожих штурмових дій поблизу населених пунктів Новопіль, Зелене Поле, Вільне Поле, Багатир, Веселе, Бурлацьке та в напрямку Одрадного, ще дев’ять боєзіткнень тривають дотепер.
На Оріхівському напрямку окупанти п’ять разів намагалися йти вперед на позиції наших підрозділів в районі Степового та в напрямку Новоданилівки, отримали відсіч.
На Придніпровському напрямку ворог мав дві марних спроби атакувати українські укріплення.
Сили оборони України продовжують стримувати противника на Курському напрямку, де загарбник протягом доби провів 39 штурмових дій на позиції українських підрозділів, чотири боєзіткнення тривають дотепер. Ворог завдав шість авіаційних ударів, скинувши при цьому десять керованих бомб, та здійснив 239 артилерійських обстрілів, 12 з яких – із реактивних систем залпового вогню.
На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.
Сьогодні варто відзначити воїнів 17 бригади Національної гвардії України, 140-го окремого розвідувального батальйону Морської піхоти ВМС України та 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.
ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО
"Бажаю здоров’я, дорогі українці!
Сьогоднішній день. Головне – відбувся обмін. І це перший етап найбільшого обміну, про який домовились у Туреччині. Фактично єдиний значимий результат зустрічі в Туреччині – усе інше росіяни блокують. Поки що блокують. Але повернення наших людей – це саме те, заради чого ми завжди працюємо. Обов’язково повернемо всіх. Кожен наш громадянин, кожен український військовий і цивільний, усі українські заручники, яких утримують у Росії, – ми всіх їх маємо визволити. Сьогодні вдома майже 400 людей – 390. Це військові та цивільні. Завтра й післязавтра – теж наступні етапи. Формула – тисяча на тисячу. Я вдячний усім і всій нашій команді, яка залучена до реалізації обміну. І обов’язково дякую всім нашим воїнам на фронті, які забезпечують поповнення для України саме обмінного фонду. Також хочу подякувати сьогодні нашим правоохоронцям за те, що додають в обмінний фонд російських диверсантів і колаборантів. Важливо, що Україна повертає своїх. Дякую всім у світі, хто нам допомагає.
І так само, як вдається це, повинно вдаватися й усе інше. Потрібне припинення вогню. Потрібні дипломатичні кроки до реального миру. Потрібна нова й дієва архітектура безпеки. Об’єднуємо партнерів заради цього. І точно час тиснути на Росію більше, щоб результат був не один, а все те, що потрібно. І коли в росіян уже тиждень пішов на формулювання так званого «меморандуму», який вони хочуть, щоб відповісти на потребу припинити вогонь, – це точно знущання з усього світу. Стільки часу! Кожен день на війні – це втрата життів. Звісно, у Росії людей не рахують. Але світ повинен рахувати. Нові санкції проти Росії потрібні. Я дякую кожному й кожній, хто це адвокатує і підтримує.
І ще кілька речей.
Відзначив сьогодні державними нагородами морських піхотинців у їхній професійний день. Кожна бригада морської піхоти – це гордість. І це справді заслужено.
Була доповідь сьогодні міністра закордонних справ України Андрія Сибіги. Щодо завдань для нього.
Перше: забезпечити додаткове фінансування для виробництва артилерії – снарядів. Результат є – дві третини коштів уже забезпечені. Друге: додаткове фінансування коштів на виробництво дронів в Україні. Кошти будуть. Третє: ми готуємося до участі України у форматі «Групи семи». Дякую МЗС за роботу.
Також сьогодні говорив із Прем’єр-міністром Хорватії Пленковичем. Справжній друг України та всіх, хто хоче сильної й безпечної Європи. Ми обговорили загалом ситуацію: ситуацію на фронті, ситуацію в дипломатії. Ми обговорили також підготовку саміту Україна – Південно-Східна Європа. Я вдячний, що пан Прем’єр-міністр Хорватії готовий бути на саміті.
Сьогодні також була доповідь, ми готуємо нові санкційні пакети. Сильні санкційні пакети.
Я дякую всім, хто з нами, хто з Україною, хто з українцями!"
Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!