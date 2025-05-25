Інше

До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 24 травня 2025 року.

Завершилася 1186 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

🔸 Другий етап обміну: Україна повернула додому 307 військовополонених після домовленостей у Стамбулі. Формула "тисяча на тисячу" діє — наступні етапи обміну очікуються найближчими днями.

🔸 Масована атака на Київ: Ворог випустив 14 ракет і 250 дронів-камікадзе. Сили ППО знищили 6 ракет і 245 дронів. Постраждало щонайменше 15 людей.

🔸 Дипломатичний абсурд: Представник України в ООН Сергій Кислиця оприлюднив шокуючі заяви росіян на переговорах у Стамбулі — російська делегація фактично заперечувала існування українців.

🔸 Дебати у Польщі з курйозом: Кандидат у президенти вжив снюс прямо під час теледебатів у прямому ефірі.

🔸 Трагедія в Ужгороді: студент театрального відділення вчинив самогубство. Причиною, за словами очевидців, стали переживання через невдале складання вступного тесту.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту.

Загалом, від початку цієї доби відбулося 160 боєзіткнень.

Російські загарбники завдали двох ракетних та 53 авіаційних ударів, застосували вісім ракет та скинули 75 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1277 дронів-камікадзе та здійснили 3987 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

🔹 Харківський напрямок:

Сьогодні ворог п’ять разів атакував в районах населених пунктів Вовчанськ, Строївка, Кругляківка та Вовчанські Хутори.

🔹 Куп’янський напрямок:

Противник здійснив чотири атаки на позиції наших оборонців в напрямках Петропавлівки, Загризового та Нової Кругляківки, досі триває бій у одній локації.

🔹 Лиманський напрямок:

З початку доби російські загарбники 21 раз атакували неподалік населених пунктів Копанки, Липове, Рідкодуб, Зелена Долина, Колодязі, Торське, Новомихайлівка та в напрямку Карпівки, Григорівки, Греківки, Ольгівки. Два боєзіткнення не вщухають до цього часу.

🔹 Сіверський напрямок:

Нашими захисниками було відбито три ворожі атаки в районах Білогорівки, Виїмки та Переїзного.

🔹 Краматорський напрямок:

Чотири атаки відбили наші захисники, ворог йшов вперед західніше Андріївки та в напрямку Предтечиного і Білої Гори.

🔹 Торецький напрямок:

Росіяни 14 разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля окупанти сконцентрували в районах Дружби, Диліївки, Кримського, Торецька, Щербинівки, Петрівки та в напрямках Плещіївки і Яблунівки. Наші оборонці успішно відбили 13 атак, один бій триває.

🔹 Покровський напрямок:

Ворог 42 рази намагався прорвати оборону неподалік населених пунктів Зоря, Нова Полтавка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Удачне, Малинівка, Сухий Яр, Новосергіївка, Муравка, Троїцьке та Андріївка, до цього часу триває одне боєзіткнення.

Авіаударів зазнали: Зоря, Новоторецьке, Софіївка, Коптєве, Довга Балка, Полтавка, Шахове та Сухий Яр.

Сили оборони знищили 144 окупанти (89 — безповоротно), два автомобілі, два мотоцикли, дев’ять БпЛА та один термінал супутникового зв’язку. Пошкоджено два мотоцикли та одну РСЗВ.

🔹 Новопавлівський напрямок:

Зупинено 18 ворожих штурмів біля населених пунктів Костянтинопіль, Багатир, Одрадне, Шевченко, Веселе, Вільне Поле, Новосілка, Зелене Поле, Новопіль, ще чотири бої тривають.

Авіаудари були по районах Новодарівки, Новополя, Перебудови та Комара.

🔹 Гуляйпільський напрямок:

Некерованими ракетами обстріляли Гуляйполе та Малинівку. Наступальних дій не проводили.

🔹 Оріхівський напрямок:

Окупанти наступали в напрямку Новоандріївки, а також вели бої в районах Степового та Малих Щербаків. Загалом — три боєзіткнення.

🔹 Придніпровський напрямок:

Активних наступів не було. Завдали авіаудару по Козацькому.

🔹 Курський напрямок:

Протягом доби — 37 штурмів, одне боєзіткнення триває. Завдали 11 авіаударів, скинули 15 керованих бомб, здійснили 209 артилерійських обстрілів, з них 5 — з РСЗВ.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Обмін сьогодні продовжили. Додому повернули ще 307 наших воїнів. Рядові і сержанти. Більшість – Збройні Сили України, є також Нацгвардія, Державна прикордонна служба. З усіх цих людей 273 потрапили в полон у Донецькій області, значна частина – ще у 2022 році, також із територій Херсонської, Запорізької, Харківської областей, Луганщини. Загалом за два дні обмінів уже вдома 697 українців.

Завтра третій етап. Маємо звільнити цими днями тисячу наших людей. Але завдання – звільнити абсолютно всіх, хто зараз утримується в Росії, і це завдання спільне для наших розвідок, для наших дипломатів, для всієї нашої держави. Зрозуміло, що це завдання непросте, але треба реалізувати. Вдячний усім у світі, хто нам допомагає. І це для нас справді дуже важливо – щоб наші партнери – кожен лідер, кожна держава – підтримували нас у цій складній роботі".

Віримо у Збройні Сили України та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!